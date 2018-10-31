全球極右狂潮明天過後

2018年10月31日 04:12 中國時報 蔡東杰

有「巴西版川普」之稱的波索納洛當選巴西總統，拉丁美洲第一大國也成為極右派的版圖；而同時間，自由世界的領導者、溫和保守派的德國總理梅克爾，宣布不再爭取續任基督教民主黨黨魁，這將是她擔任總理的最後一個任期。在現今國際政壇，極右派儼然成為了新潮流。

自2010年以來，一股極右勢力崛起的新浪潮便開始席捲世界各地。出發點是歐洲。首先是匈牙利右派在2010年上台後，明白宣示將轉型為「非自由主義國家」；其次是傾向民粹且公開反移民的澤曼在2013年當選捷克總統；波蘭右翼法律與公正黨則在2015年接踵其後，大量限縮憲法法院的司法權力。

在奧地利，自由黨在2017年成為西歐唯一進入內閣之極右政黨，同時，不僅另類選擇黨也成為二戰後首度取得國會席位的德國極右政黨，極右派國民陣線候選人勒朋雖未能贏得2017年法國總統大選，斬獲三分之一的選票亦讓人驚訝。進入2018年後，首先是義大利極右派五星運動黨在國會大選中獲勝組閣，甚至向來以保守溫和形象著稱的北歐國家瑞典，極右派民主黨也獲得令人跌破眼鏡的近兩成選票。

就在極右浪潮從東歐湧向西歐之際，也從北美向南美蔓延。首先是以民粹狂言標榜的川普，以贏得美國總統大選成為2016年全球政治最大的「黑天鵝」。在2017年拉丁美洲大選年中，包括阿根廷、巴拉圭和智利都紛紛「右轉」，至於哥倫比亞與剛剛贏得巴西總統大選的波索納洛，則是此波右派浪潮的新成員。最後在亞洲地區，一方面澳洲反移民的右派論點自2016年起逐漸興起，至於同年當選菲律賓總統的杜特蒂，亦充滿極右狂人的形象。

由此看來，繼1980年代一度席捲全球的所謂第三波民主化浪潮後，極右派崛起顯然成為2010年代以來的新潮流。除了證明民主化或許正在「回潮」外，其主要的背景與原因究竟為何？

2008年全球金融海嘯的影響顯然絕不能忽視。儘管在觀察這波經濟危機時，大家很自然地將它與1929年同樣源自美國的經濟大恐慌相比，著眼於其類似之結構與擴散性，不過，經常被忽略的是，1929年危機的影響並不僅限於經濟層面而已，由於危機之嚴重性直接衝擊政府的治理威望，也遠超過既有體制解決問題的效率底線，為了「更有效」面對挑戰，或至少透過「語言願景」為民眾生存壓力提供直接的情緒宣洩口，極右的法西斯與納粹主義乃乘勢而起，一時成為各國紛紛仿效之制度典範，至於其最終失控的結果，如同周知，則是人類有史以來傷亡最慘重的第二次世界大戰。

儘管過去幾年來，金融海嘯的威脅雖似乎稍減，但是，不僅極右浪潮的興起頗有「春江水暖鴨先知」之意味，即便回到經濟金融面，尤其在美中貿易戰推波助瀾之下，一場新的「完美風暴」正在醞釀中亦漸漸成為共識。

據此，除了將這一連串極右勢力崛起當成「國際政治綜藝新聞」看待外，或許更重要的是，包括政府與民間，我們都應針對在可見的未來下一場不可測的全面危機做好準備，這才是看懂門道的當務之急。（作者為國立中興大學國際政治研究所教授）

(中國時報)