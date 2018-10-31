前世債務、今生寄託和來世債權

2018年10月31日 04:12 中國時報 胡海鷗

輪迴是個非常久遠的話題，它一直沒有得到證明，卻又一直在不斷的證明中。因為沒有得到證明，它就格外地神祕，更因為一旦得到證明，人類對死亡的認知就會遭遇徹底的顛覆，人類將獲得永生，沒有比「萬萬歲」更神祕的了。

「我從哪裡來，要到哪裡去？」這是最古老的、至今沒有答案的哲學命題，卻已經包含在輪迴之中，因為我們太想知道，卻又無法知道自己的前生後世。按照國人目前的主流教育，至今還無法證實和確認人的前世今生的存在。儘管美國人的電視篇「生命、死亡和輪迴」言之鑿鑿，論證邏輯嚴密，有數千個案例作佐證；中國湖南通道侗族自治縣坪陽鄉也有100多位有前世記憶的再生人，他們對自己前生細節的描述，非當事人無法知道。我們只能將信將疑地看待他們，哪怕真有位再生人在我面前做出栩栩如生、令人信服的描述時，我也很難完全相信。

儘管在我的內心深處，我不僅希望這樣的輪迴是真實的，更希望它能發生在我身上。但是它不在我們的認知邏輯和思維框架中，我們從小所受的教育是無神論，人死如燈滅，刀之不存焉能有刃？靈魂是肉體的活動方式，肉體是靈魂的載體，肉體消失了，靈魂焉能獨立存在。儘管按照「生命、死亡和輪迴」的邏輯，靈魂之存在如數據存雲端中，肉體的表現有如終端。肉體死亡消失，靈魂仍在雲中，不生不死不滅，換個肉體類似換個終端。

換個角度的理解，輪迴的可能更大。

人類只是生存在長寬高加時間的3維到4維中，超過這個維度，我們既不能感知，更難於理解。就像只能用觸角理解長寬2維的螞蟻一樣，牠們無法理解地球是圓的，更無法看到我們。我們無法理解其他在7維中俯視我們的絕對精神，以及我們生前死後的靈魂在高維度中的存在方式。也許生命只是低維度中的存在，靈魂才是高維度中的根本。死亡是靈魂向高維度回歸，新生才是它重新進入低維度。

誰能說，在高維度中，靈魂不會受到審判，不會讓它回到低維度後遭受懲罰，或者得到褒獎。所以絕大多數人都失去了前世的記憶。據佛教說，因為人死後走上奈何橋，會喝一碗孟婆湯，然後忘記今生的一切。我很希望將來孟婆給我一碗湯略淡的孟婆湯，它不清空我今生的記憶，或者能留點記憶的碎片，讓我來證明和弘揚輪迴的邏輯。這既是我的願望，也是我的將信將疑，更是輪迴非常神祕的所在。

輪迴的充滿希望就是幫助人擺脫死亡的恐懼。因為死亡是生命的終結，但是世界還在滾滾向前，太陽照樣升起落下，而我卻沒有了，甚至還要被燒掉，只要是人類，都擺脫不了這樣的恐懼。有了輪迴，那就不用擔心害怕了，因為燒掉的不是我，而只是一具臭皮囊，我的靈魂還在天上，我還可以換個皮囊重回到人間，但凡有這樣信念的人都可以擺脫與生俱來的對死亡的恐懼。

輪迴的充滿希望不僅在於擺脫個體生命的卑微，更是幫助國人走出目前這種人人害我、我害人人的行為模式。曾經的食品安全、生態環境問題還在不斷惡化，現在甚至連醫療保健、免疫藥品針劑等都全面淪陷。做人怎麼能膽大妄為到如此突破人倫底線的地步，恐怕這幾十年的唯物主義教育難辭其咎。

既然人來到這個世界只有一次，死了就什麼也沒有了，既沒有最後的審判，也不會變成牛馬豬狗，更燒不出舍利子，那憑什麼不在有生之年為所欲為，縱心竭欲，於是什麼壞事都敢做了。但如果讓社會回歸這樣的認知，人死後有輪迴，這輩子的作惡，下輩子要受到懲罰，要下地獄，則壞人壞事可以受到最大限度的遏制。輪迴的認知很難證明，但它的效果比任何政治思想教育、八榮八恥、愛國主義宣傳等要強1萬倍。這就是輪迴充滿希望的所在。

輪迴傳遞的是根本的超越功利的大愛，它未必在人類現在的認知框架中，因為人類還在進化的路上。所以聽憑內心愛的呼喚，尊重卻未必太在意目前的認知框架，善待周圍的人。因為所有的愛都是前世的債務、今生的寄託和來世的債權。

（作者為上海交通大學安泰經濟與管理學院教授）

(中國時報)