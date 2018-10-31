2018年10月31日 04:12 中國時報 張濱璿

近日發生多起流感疫苗變色、出現懸浮物等品質問題事件，且不限於過去大家常質疑的國產疫苗，也包括進口疫苗。但幸而今年相關事件均在注射前就發現，因此似尚未有具體因品質缺失而造成的不良反應發生。然而，由於目前正值流感疫苗注射的高峰期間，社會大眾自然相當關注。

在問題疫苗確切發生原因尚未釐清之前，仍可自幾個面向觀察此一事件。首先，疫苗注射的「三讀五對」發生效果，醫護人員值得肯定。臨床實務上對於給藥的處方和施予的對象是否相符，一直是醫院風險管理重點，因此給藥前的「三讀五對」向來是評鑑查核的重要項目。最近流感疫苗品質不良都是醫療人員於注射前就先發現通報，醫護人員的警覺及確實執行值得肯定。

在責任歸屬方面，疫苗廠商應查明真相，主管機關應確實監督。到目前為止，主管機關以及廠商面對詢問均僅以仍在調查中作回應，且對外均稱目前未發生不良反應，以口頭喊話挽救信心，卻無法消除社會的疑慮。尤以目前疫苗施打正值高峰，廠商當有最大的責任盡速說明相關事件發生的原因，主管機關除形式上暫停施打同一批號疫苗外，亦應督促廠商查明真相，確實檢討改進，不能有任何搪塞的心態。

任何產品於生產製造的過程中均難以保證百分之百毫無瑕疵，疫苗產品本來就有風險，但預防接種政策又是基於容許發生機率較小的可能風險，以避免感染流感發生重症的個人以及群體風險的衡量結果。但為避免配合疫苗政策的國民在缺乏選擇之下遭受傷害，才建立預防接種受害救濟制度作為受到不良反應傷害之補償。因此，民眾對於疫苗施打的正確認識，並知悉有救濟制度的保障，可相當程度減少注射疫苗的恐懼。

數年前新流感疫苗的密集施打，在媒體上屢見不良反應的報導，造成民眾對流感疫苗的恐慌。不過這兩年許多民眾主動詢問，甚至造成疫苗的搶打潮，可見疫苗政策的推動已見成效。尤其臨床醫師也明顯感受到在積極施打流感疫苗後，流感疫情似已逐年下降，發生重症者多半未施打疫苗。即便去年有所謂「猜錯病毒」的疑慮，但對避免重症的發生仍發揮了一定效果，少數的問題個案不應影響國人對於疫苗施打的信心。

鑑於疫苗施打對於民眾利大於弊，筆者仍然希望公費流感疫苗傳出變色、懸浮物等事件不致影響民眾施打的意願。而面對民眾又期待又怕受傷害的心裡疑慮，期待相關單位盡速給予大家更明確且透明的資訊，讓民眾放心打疫苗。（作者為台北醫學大學醫療暨生物科技法律研究所助理教授）

(中國時報)