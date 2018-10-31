韓國瑜不是禿版柯文哲

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中國時報
鍾琴

台北市長柯文哲無疑是個媒體寵兒，每天都被媒體團團圍住詢問大小事的看法，一言一行動見觀瞻。但他絕對稱不上是一位被社會景仰的「表率人物」，因為他面對提問時多半不會給出任何明確的答覆，而只是用「外交辭令」式的機智言語，拋出一些模稜兩可或四兩撥千金的回答，或者「因地制宜」、見風轉舵，以致時常予人態度反覆、缺乏中心思想的印象。換言之，柯式風格偏向「走巧門」的風格，而不是一種誠懇踏實、直球往來的「阿莎力」風格。

國民黨高雄市長候選人韓國瑜和柯文哲兩人都擁有過人的聰明才智，現在也都是政治網紅，但相形之下，韓國瑜似乎更具備那種飽經社會熔爐歷煉後的內斂智慧，與「捨我其誰」的幹勁和熱忱，取道允中而策略靈活。韓國瑜和柯文哲最大的不同點應在於此。

舉例來說，柯文哲任內對台北大巨蛋、內湖科技園區的交通瓶頸，甚至是文化大學大群館爭議等，都是可作為、應作為而無作為，國內、外招商成績亦乏善可陳。等於說台北這個台灣首善之區也跟全國一樣不斷在「吃老本」，於實質經濟層面幾乎毫無進展。

但柯文哲每日仍然面對媒體談笑風生，此種「無所事事」的治理風格真的是目前台灣需要的嗎？還是我們需要一位更積極進取、熱誠敢幹、具備企業家精神的政治人物來為人民服務，領導我們共同開創城市和國家的未來？

許多人批評韓國瑜的政策發想「天馬行空」，其實那正是在為高雄未來發展的可能性畫下「無遠弗屆」的構想邊界，任何在此一界線內的方案，只要符合城市發展的實際利益，就是可予考量的備選方案，因為只要設定明確的目標，萬事皆可透過努力而找到好的實施方法。

最重要的是，韓國瑜充分展露出為高雄未來「築夢」的熱忱，而以他過去在台北農產運銷公司的治理績效來看，他也絕對可以尋到有效的手段來實踐其對高雄城市發展的擘畫。

事實上，韓國瑜和柯文哲兩人的基本差異，亦可從他們最近各自推出的饒舌競選歌曲中顯示出來。柯P的饒舌歌主打「做對的事，把事做對」、「怪怪的，怪怪的，怪怪的，怪怪的…」；韓國瑜的競選曲則主打「貨賣得出去，人進得來，高雄發大財」。柯P的訴求主軸仍不脫其一貫的「模稜兩可」、「高調而空泛」，也就是「以大原則來看絕對錯不了，但缺乏任何實質的政策描述」；相形之下，韓國瑜的歌詞卻一語道破高雄人內心痛苦的癥結，同時更清晰表述了他上任後的施政重點，使聆聽者莫不心神領會，引頸期盼。

由此觀之，韓國瑜、柯文哲二人孰虛孰實、誰誠誰偽，高下早已立判！

（作者為前行政院政務委員）

(中國時報)

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