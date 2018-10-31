貪婪的立委 百病叢生的台鐵

2018年10月31日 04:12 中國時報 主筆室

一個矛盾、詭異、甚至駭人的景象：台鐵剛剛爆發系統性因素造成的大災難，中油公司不斷爆發制度鬆散、管理失序造成的環境災害與消費者損失，立委卻提案修法，要把更多企業納入國營事業管理，立委的貪婪、擴權在此一覽無遺。如果執政黨政府尚存「民主進步」的信念、對人民與未來子孫負責之心，就應對黨內貪婪無度的立委厲聲說「不」!

普悠瑪事故造成嚴重傷亡，外界不認為是單一司機的責任，而是組織僵化、長期虧損、作業程序形式化、人員訓練和管理失當等的多重併發症，行政院顯然了解問題嚴重，決定派交通部政次張政源「低就」鐵路局長，並劍及履及建立普悠瑪與太魯閣列車雙司機制，這只是第一步，台鐵及公營事業還有更複雜的組織與文化問題尚待釐清。但我們卻看到民進黨籍立委陳明文、王定宇等人提案，要修改《國營事業管理法》，把現行政府資本超過5成為國營事業的規定，改為只要政府持股超過2成就列為國營事業，或政府、財團法人、國營事業轉投資及再轉投資等政府交叉持股超過5成，也算國營事業，也就是說直接或間接投資都要計入政府持股。

依照放寬後的標準，單是經濟部一個部會，旗下國營事業就要一口氣再增72家，另外兩個轉投資多的大部會：財政部與交通部，外界預估至少也要增加30、50家以上的國營事業，整個中央政府大概要增加200、300家以上的公營企業。

一口氣增加數百家國營事業，到底是好事還是壞事，答案很簡單，當然是壞事。只要列為公營事業，預算就要送立法院審議，立委的手就可以假「選民服務」或「監督」之名索取好處、介入人事、包攬採購等不一而足。公營事業組織文化保守，對人事的晉用、薪資水準的決定，乃至企業策略、市場敏銳度等，都遠不如民營企業，此已成為全球共識，台灣20年前就曾有一波大規模的民營化風潮。

從全球眼光看，先進國家的經濟結構中，屬於政府（即公營）的比重都極低，國企比重仍高的大陸則迭受批評質疑。台灣在民營化風潮過後，民營化腳步即停頓，幸而大部分產業領域的公營事業影子已淡化；即使如此，國內金融產業中，公營體系仍占過半，電信產業中公營的中華電信亦獨占鰲頭，其缺失非常明顯，輿論及學界批評不斷。

如果依照立委的修法導致數百家企業一夜之間變身國營事業，台灣經濟與產業等於大開倒車。依照經濟部的說法，這些原本依《公司法》運作的企業，突然一口氣多了《政府採購法》、《預算法》、《決算法》、《國營事業管理法》、《審計法》等法令必須遵循，採購要依《政府採購法》，投資要編列預算經立法院核准，晉用人事與敘薪也要依法為之。對企業經營綁手綁腳，勢必折損獲利能力，也會影響民股權益，一旦發生虧損就要由政府編列預算支應。

看看公營事業百弊叢生的現象，單以近期而言，台鐵普悠瑪事故，讓外界看到一個沒有外部競爭卻長期虧損的單位，應運而生的鐵飯碗心態、省錢第一的原則、壓力向下轉移的無人性管理；中華電信投資「被騙」可能要認賠數十億元；中油連主力產品95無鉛汽油品質都出包，偏遠地區儲油槽多次漏油，讓社會見識了公營事業無上限的「離譜」。

以「小人之心」度量，立委修法讓國營企業數量增加，「善良管理」的成分恐怕很少，甚至是無，「為己張本」的成分才是主因。從早期公營事業獨大時期到民營化後的泛公股企業，台灣從來不乏民代、立委對公營事業介入採購、包攬工程、關說與安插人事的新聞，這次立委趁著修法要把更多企業變為公營事業，顯示的就是立委的貪婪與擴權。

自由經濟體的台灣應貫徹民營化政策，只保留極少數敏感的公用事業即可。如果現實上暫時無法全部釋股，政府也要盡量「去政治」，以大股東身分依照《公司法》與善良委託人身分好好經營管理。至於降低門檻、把更多公司納入公營事業之列管理，注定是百分之百的災難。

(中國時報)