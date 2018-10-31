2018年10月31日 04:12 中國時報 主筆室

普悠瑪列車發生翻車事故後，自動保護裝置（ATP）功能被發現有大問題，在還未改善之前，交通部長吳宏謀決定，普悠瑪和太魯閣列車先採雙人駕駛，以確保列車行駛安全。但台鐵馬上必須面對人力和資金調度問題，對此，行政院長賴清德的「創意」是，台鐵剛退休的司機可以在人員還沒有聘任之前，回來幫忙擔任雙駕駛工作。

這樣「外行」的意見，再度被列為「功德說」進階版「幹話」！由於台鐵排班制度以及工作環境的不友善，台鐵司機員一般退休年齡為60歲，實際上，高齡者的體力與反應也確實不易負擔司機員的工作壓力。更重要的是，在年金制度改革之後，重返工作崗位退休金也會受到影響，有多少退休司機員願意響應賴揆的號召？

面對這場1981年台鐵頭前溪橋事故以來最嚴重的傷亡意外，一開始，調查將焦點鎖定在事故發生的彎道規定時速是75公里，但實際車速達140公里，包括該列車的ATP是否關閉也成為焦點；甚至司機員過去的「黑資料」也被起底，種種的調查方向都指向司機員本身的人為疏失。

然而，接續曝光的通聯訊息等資料顯示，事實並非如此，面對民間的怒火形成燎原之勢，吳宏謀才提醒台鐵，不要用不成熟的資料或個人判斷發布消息。隨後蔡英文總統也強調，「普悠瑪事故絕對不會是某一個基層人員的責任」。

台鐵的沉痾賴清德不是不清楚，如此官官相護，企圖以「假訊息」引導辦案方向，基層人員不會「心灰意冷」嗎？還有什麼人願意做「功德」呢？

(中國時報)