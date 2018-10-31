2018年10月31日 04:12 中國時報 黃清龍

再過1天就是11月。

即將過去的這個10月，中美對抗升高，中國經濟放緩、美國企業盈利見頂，造成全球股市震盪，被形容為「獵殺十月」。而在台灣周邊，則有美艦繞台之舉，又有中日和解之局，態勢異常詭譎。

然而更大的考驗卻在11月。從月初美國期中選舉到月底台灣九合一選舉，選民投票結果將影響美中關係與兩岸關係，並在美中台三方造成聯動效應。

11月6日美國期中選舉，是川普上任後第一個大考驗，共和黨保不保得住眾院多數，直接關係到川普能否坐穩白宮寶座。隔著太平洋的北京也在密切關注。打從3月川普發動貿易戰以來，雙方迭經碰撞仍無定論，北京早早鐵了心，選前不再理會華府的糾纏，靜待選舉「塵埃落定」。期中選舉過後，美中將重啟協商，但選舉結果勢必牽動雙方談判氣勢，是和是戰關係重大，直到11月29日「川習會」揭幕。

而在美中恢復磋商之際，還有兩個國際會議登場，一個是11月11至15日在新加坡的「ASEAN領袖峰會」，一個是11月16至18日在巴布亞紐幾內亞的「APEC領袖峰會」。今年的亞太雙峰會川普都不參加，習近平原將獨擁聚光燈，但代表川普出席的副總統彭斯也很搶戲。本月初他發表的長篇對中政策演說，被形容為「討中檄文」，讓陸方很反感。據聞彭斯將在「ASEAN領袖峰會」上，針對美國在「自由與開放的印太地區」宣布新的政策作為，或將再次刺激北京神經。

更敏感的是，11月美國海軍會否在南海乃至台海演訓。此前美國有線電視新聞（CNN）報導，美國海軍太平洋艦隊提議在11月特定時段，在包括南海及台海的廣大區域，進行一周的同步演習。此消息雖未被官方證實，但如果真的實行，正如學者黃介正形容，這將是美軍印太司令部成立後的第一場大戲，可能比美、中軍艦在南海相距41公尺，還要令人揪心，也讓台海雙方不能不密切關注。

相較下，11月中旬的「APEC領袖峰會」由於川普缺席，政治張力顯得沒那麼大，不過代表川普的彭斯與習近平如何互動，將影響月底的「川習會」進展。此外由於距離九合一選期已近，張忠謀在會中的一舉一動，包括是否與彭斯會晤，以及如何與習近平互動，都將成為台灣媒體關注焦點，也可能影響選舉發展。

最關鍵的當然是11月24日台灣的「九合一選舉」和「公投」，選舉結果對朝野政治版圖具有指標性意義，公投結果則可能為台灣的社會價值帶來衝擊，兩者也都可能影響兩岸關係的後續發展。由於九合一選舉距離2020年總統大選僅13個月，藍綠的勝負將直接衝擊黨內總統初選態勢。綠營如失利恐將影響蔡英文連任態勢，藍營倘大勝則可能加劇黨內初選競爭，柯文哲、韓國瑜因此更加動見觀瞻，話題勢必延燒2019一整年。

到了12月，既是美國宣布與中華民國斷交40周年，也是中共十一屆三中全會決定改革開放的40周年。前者台灣人或已無感，後者卻是大陸的里程碑，開放路線是進是退，舉世矚目。更不用說明年1月1日還是大陸發表《告台灣同胞書》40周年，習近平將如何表述兩岸關係？會不會提出與兩個一百年連結的「兩岸統一時間表」？正當台灣朝野開始為大選拚鬥之際，屆時恐怕不能不豎起耳朵，關注來自北京的訊息。

(中國時報)