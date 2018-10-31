2018年10月31日 04:12 中國時報 黎家維

4年前台北市長柯文哲以跳脫藍綠的白色力量為號召，獲得85萬選民支持，至今人氣依然居高不下，甚至可能問鼎2020總統大位。柯市長不僅行事作風與言談迥異於傳統的政治人物，不拘泥於藍綠框架的務實態度，是許多市民願意給他機會的重要原因。但在尋求連任之途，柯市長早已從政治素人搖身一變成為政治精算師，只不過處處計算選票的結果，卻逐漸失去原有的「真」。反觀韓國瑜的「真」，正吹起一股新「韓流」，而柯P的「失真」，卻讓白色力量逐漸萎縮！

力挺婦聯會立場一夕轉變絕非是柯P的首例，且髮夾彎在選前特別多。5月初當民進黨尚未決定自推市長人選時，柯P為了挽救與民進黨瀕臨破裂的合作關係，對綠營耿耿於懷的「兩岸一家親」說法表示「歹勢」，希望能繼續和綠營合作。只不過柯P未能明白表態不選2020，讓民進黨最後決定在市長一戰「卡」柯。

7月年改上路，台北市約4萬軍公教人員受到衝擊，9月柯P馬上雪中送炭，盤點釋出5.7萬個兼職工作，「優先」提供退休公教擔任，以圖拉攏。但受質疑政策買票後，隨即改口說退休軍公教是有「優勢」，而非「優先」，讓這些人空歡喜一場。

日前在一場眷村文化座談上，柯市長一席「現在運作好好的，你管過去在幹什麼？」的談話，獲得滿堂喝彩，被解讀為力挺婦聯會，並向藍營選民示好。但引來綠營痛批，次日柯P馬上轉向，解釋他講的是救國團，並為「錯誤的援引例證」致歉。從他完整的談話來看，「和解對話」，先解決當前問題，預防再發生，最後再去談責任追究，都遠比現行廣設「東廠」進行政治清算鬥爭，更適合台灣的轉型正義，可惜他最後臨陣退縮，怯於堅持。

柯P原本的優勢在於能擺脫藍綠牽絆，他雖自認「兩岸一家親」的說法重傷15%的支持度，但其實這種務實的做法卻引來更多的支持。具有問鼎總統大位潛力的柯P，早已不同於一般地方首長的格局，他的言行足以引領社會風向，很有可能在藍綠僵局下走出一條不同的路。但很可惜，他卻選擇隨風向搖擺，跟著網路聲量不斷轉彎。處處為了選票計算，想要又藍又綠，但政治哪有可能讓你左右逢源，鄉愿的結果，最後恐怕落得藍綠都不領情。

立委質詢823南部水災救災期間，副總統偕家人出遊金門，立法院長也出國，行政院長賴清德回答「過去就讓它過去」；而柯P針對婦聯會一席「你管過去在幹什麼？」雖然兩句話意思類似，但前者只是卸責推拖之語，而後者卻有可能為社會和解開啟新契機。只不過這扇機會之窗卻在選票考量下關了起來，而柯市長的格局，也就只能跟著一起關了起來！（作者為國家政策研究基金會高級助理研究員）

(中國時報)