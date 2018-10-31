2018年10月31日 04:12 中國時報 劉心月

九合一大選進入最後一個月，民進黨高雄市長候選人陳其邁的豬隊友特別多，包括：台北市議員王世堅提「跳海說」，讓陳其邁的支持者感到相當不吉利，因為王世堅過去的打賭全都輸，讓綠營相當擔心，若王世堅再度發揮「扶龍命格」的威力，豈不就是保送國民黨的韓國瑜入主高雄市政府了嗎？

此外，綠營立委邱議瑩惡意解讀韓國瑜的「陪睡說」，引發不少網友與選民的怒氣。支持者認為，只要完整聽完韓國瑜的談話，應該不至於不了解「陪睡」之說純粹只是一句玩笑話；更何況，韓的談話指的是自己，不知邱是從哪裡聽到「老婆」二字，甚至還延伸到「選民的老婆」！邱議瑩耳背嗎？

陳其邁真是有夠衰，連應該低調的網路小編都來亂，面對選民抱怨宣傳車吵到她家嬰兒，陳的小編竟傲慢地要選民去買耳塞，還一路槓個不停，引發眾怒。陳其邁只好出面道歉！

陳其邁陣營不斷出包，讓韓國瑜支持者又氣又嗨，畢竟對手的每個錯誤都難免會影響輿論風向，連國民黨主席吳敦義都忍不住對邱議瑩的言行形同幫韓國瑜助選的說法表示，「我也是希望這樣」，頗有「樂觀其成」之意。

王世堅、邱議瑩、網路小編等人的言行固然讓陳其邁連續失分，但韓陣營是否可以期待「多多益善」？恐怕應該更謹慎一些。像邱議瑩這種等級的豬隊友其實是兩面刃，一方面當然會傷到陳其邁，但另一方面卻也很容易讓韓陣營因情緒受到刺激而出錯，例如做出更激烈甚至不當的回應，以致得罪另外的一批人，或是太過得意忘形而掉入窮追猛打的陷阱，讓人反感。

民進黨在大高雄執政20年不是假的，在盤根錯節的關係網絡裡，總有難以割捨的利害甚至人情糾葛，就算韓國瑜聲勢鵲起，這群選民只會沉默不會離棄，到了必要的時候，他們甚至可能產生外溢效果；所謂「必要的時候」，最重要的就是面臨自認被欺負到底的處境。

韓國瑜可以談笑風生、可以繼續成為網紅，目光多停留在選民身上，少親上戰場與對手陣營互嗆；韓陣營也不宜奚落、看衰、瞧不起陳其邁的支持者，不可以踐踏他們心中那僅存的些微尊嚴，因此不可以在邱議瑩這類自殺型豬隊友出現時落井下石；網友可能怒喝、民眾可能對罵，但韓國瑜本人則一定要保持風度、哀矜勿喜，韓的正規軍、小編同樣要保持冷靜、理性。

最後的決戰時刻，最困難的就是擁有平靜安穩、不卑不亢的心。不要忘了陳其邁是怎麼樣從當初的威風凜凜變成如今的戰戰兢兢；驕傲可是會致命的。 （作者為作家）

(中國時報)