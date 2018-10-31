2018年10月31日 04:12 中國時報 李義

每逢選舉，空降與在地總是候選人間攻防的話題，空降者往往被批評不了解在地需求。但這句話在高雄不適用，因為歷任市長都是空降，所以，高雄市民願意抱持寬容胸襟看待這些後到者，並給予機會。

所謂在地與空降，只是先來後到的差別，歷任市長幾乎無一不是空降者。雖然他們的黨派不同，對城市未來的想像也不盡相同，但是，這些政治拓荒者都視他鄉如故鄉，勇於推動市政建設，總是帶給選民驚奇，更留下不少選民樂道的足跡。

舉凡，出生於高雄縣茄萣小漁村的王玉雲，以一介刑警從商，在高雄開創出個人事業並登上政治高峰，任內開闢棋盤式的道路，奠下高雄成國際都市的基礎。

南投的吳敦義任內大力推動汙水下水道系統，爭取到高雄捷運建設，開啟了高雄邁向現代化之路。

來自台北大稻埕打鐵街的謝長廷，到高雄尋求政治生機，市民敞開雙臂歡迎，他也不負眾望，捷運動工，還推倒了隔絕高雄港市的高牆，港灣城市成為翻轉城市命運的基礎。

宜蘭來的陳菊帶著雲林出生的許立明與外省子弟史哲，打造號稱下個經濟引擎的亞洲新灣區，或是已成為高雄新景點地標的駁二特區。

當年蔣經國在行政院長任內規畫十大建設，中鋼、台船、石化三者在高雄，若再加上鐵路電氣化、中山高速公路，高雄可謂得其五，又有為台灣經濟奇蹟奠基的加工出口區，高雄成為提供財富重新分配、創造財富的新樂園，吸引大量民眾移居謀生。

高雄升格為全國第二個直轄市後，又成為新的政治天堂，港都的經濟移民以同在異鄉為異客的同理心，對待這些政治異鄉客，給予機會。

受到這座移民城市送暖的政治異鄉客，在台北受挫的謝長廷是第一人，在政治性命懸於一線之際，政治移民高雄，高雄人送暖，最後還助他登上一人之下萬人之上的閣揆寶座。

陳菊的感受應該更為深刻，高雄人沒忘記她為民主政治打拚，因美麗島事件坐監服刑，用選票還這分情，得票數還屆屆飆高，更在氣爆發生3個月後，以99萬餘票助她完成三連霸，就算她未能做好做滿，仍祝福她出任總統府祕書長，攀上政治生涯頂峰。

單槍匹馬到綠色執政20年的高雄進行政治拓荒的韓國瑜，處境艱困更甚於當年的謝、陳，高雄人也再度敞開心胸接納這位政治異鄉客；這或許是選戰開打迄今，任憑各方抨擊他是不了解在地需求的空降者，仍不能傷他分毫的原因。

高雄市長選舉史早已清楚呈現，高雄人不會因政客說嘴而輕蔑後到的異鄉客，誠如總統府祕書長陳菊所說：「心在哪裡，故鄉就在哪裡。」只要初心對了，高雄人就會接納，不論先來後到。

(中國時報)