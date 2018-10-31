謝明達收賄無罪 檢非常上訴

2018年10月31日 04:12 中國時報 林偉信 、 張孝義 ／台北報導 ／台北報導

檢察總長提非常上訴後判決結果

前台北市議員謝明達被控收賄案爭訟18年後，最高法院8月逆轉改判他無罪定讞，檢察總長江惠民認為判決違法，不應自為裁判，提起非常上訴，但謝認為自己因案被押79天，聲請刑事補償39.5萬元，最高法院昨開庭，謝感嘆地說「清白已復、歲月難追」，法官表示將待非常上訴結果，才會進行裁判。

謝明達現為中衛發展中心董事長，他遭檢方指控，在1998年用議員身分向捷運局施壓且如願喬妥人事，因而獲得承包商陳國華220萬元賄款，一審到高院更三審都判他有罪，但最高法院認定220萬元無對價關係，採信謝借貸之說，自為改判謝無罪。

羈押79天 聲請刑事補償

謝獲判無罪確定後聲請刑事補償，最高法院昨開庭調查，謝委屈地說，捲入官司後沒有工作，還好靠著努力和長官信任，在台北21文教基金會任無給職董事長，後來到民進黨中央工作，訴訟期間有1/3的時間沒工作。

法官問他經濟狀況？謝說，2年前被行政院派任中衛發展中心董事長、月領17萬元，但因在嘉義老家與妻子認養3隻流浪狗跟17隻流浪貓，省吃儉用後，每月所剩也不多，只能月存款5萬多元。

月領17萬 養毛孩稱不夠

謝指出，名譽是他第二生命，感謝最高法院還他清白，但逝去的歲月難追，他聲請刑事補償的金額不是重點，而是無罪、清白的表徵，法官則表示，由於檢察總長提非常上訴，因此補償案要等非常上訴案確定後才會裁判，謝回應說「18年都可以等了，我願意等」。

最高檢對最高法院改判謝無罪，認為有判決違法之處，並列舉9個最高法院否決原審事實認定的部分，例如謝明達與陳國華間的賄款被最高院改認借款等加以論述。

理由認為，最高法院判決否定二審對事實的認定，嚴重侵犯一、二審事實判斷的空間。同時對於卷內不利於被告的證據割裂觀察、單獨評價、各個擊破，論述對被告有利的證據，論證不合論理法則。

最高檢強調，最高法院違反刑事訴訟法不可自行認定事實、適用法律的規定，且未舉行言論辯論，違反法律認定程序，即使最高法院的論述有理，也只是犯罪嫌疑不足，而非行為不罰，不得自行改判無罪，10月初提起非常上訴。

(中國時報)