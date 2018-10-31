疑賭債糾紛 男遭打死丟包醫院

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中國時報
／台北報導

42歲張姓男子前晚疑因賭債糾紛，從桃園北上與人談判，卻遭4名惡煞凌虐毆打致死，嫌犯隨即將張塞入後車廂內，先送慶生診所求醫遭拒，再送馬偕醫院急診，並將張丟包後迅速逃離，警方已找到命案第一現場及作案用租賃車，鎖定租車的26歲石姓男子涉嫌重大，刻循線追緝中。

警方調查，石男住在新北市土城區，有重利、傷害前科。雙方碰面的大樓疑是地下賭場，內有德州撲克牌桌，據大樓管理員表示，曾見過張男出入多次，鑑識人員在房內發現有打鬥痕跡，採集到血跡等跡證，連同做案用車輛一併送往鑑識中心調查。

警方說，家住桃園平鎮的張男已離異，前天向哥哥借車北上到北市忠孝東路5段一處大樓，晚間9時許，張與石男等4人一起搭電梯到5樓時，神色並無異樣、也未遭受控制。不料，2小時後，張被打得遍體鱗傷、一動也不動，被4嫌用推車運到地下停車場，匆忙將他塞進後車廂。

嫌犯先開車到昔日有「黑道急救站」的慶生診所，七手八腳地將張抬入，但慶生拒收，嫌犯只好轉往馬偕丟包，隨即將車棄置在民生西路，搭計程車往兄弟飯店後不知去向，張被送到馬偕時已無生命跡象，急救仍不治。

檢警昨初步相驗，發現張男身上有多處瘀血，雙手及背都有明顯大片瘀血及擦挫腫脹，脖子有可疑勒痕，近日將再解剖確認死因。

據張男兄長表示，張去年與邱姓女子疑有賭債糾紛，曾有人上門討債，但不清楚欠多少錢，也不知交友狀況，警方正積極追查石男等嫌下落，釐清犯案動機。

(中國時報)

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