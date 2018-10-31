檢方遭突襲 無罪無法翻轉

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中國時報

謝明達涉貪案，最高法院未開庭卻逆轉判無罪，檢方氣得跳腳由檢察總長提非常上訴，但就算獲最高法院認同，因為「非常上訴不利益不及於被告」，謝仍然是無罪確定，終審開了司法惡例，讓檢方遭突襲無法救濟。

我國刑事訴訟制度採用當事人進行主義，法官如同球賽的裁判，檢察官代表國家司法訴追與被告處於同等地位，在這種關係下，法官須如同蒙住雙眼的正義女神，不受外界任何影響，端看手持天秤的輕重，作出妥適裁判。

不過，本案最高法院刑三庭閉門評議，一夕推翻歷審的有罪判決，更引發法官論壇一面倒的批判，受命法官更把責任推給輿論，認為本案爭訟18年，基於保障人權的考量，理應讓案件妥速審結，以符合被告的訴訟利益。

但多數司法官不認同，反批如果要自為判決，就該「開大門、走大路」，讓案件公開審理，況且目前是民進黨執政，被告又曾是民進黨的民代，最高法院嚴重技術犯規，難免引發外界質疑。

甚至連檢察總長江惠民也看不下去，認定確定判決有適用法令違誤之處，提起非常上訴，但依據法律規範就算總長說的有理由，定讞判決遭最高法院另一庭法官們撤銷，但不利益也不及於被告，謝明達還是無罪定讞，唯一受影響的就是能否領取刑事補償，以及被踐踏的司法威信。

(中國時報)

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