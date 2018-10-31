林志玲淚談母病 悟健康第一

2018年10月31日 04:12 中國時報 徐桐炘 報導

「第一名模」林志玲30日以代言人身分出席健康食品記者會，強調人生一定要多投資自己，最重要是守護健康，談到之前母親生病，雖現在情況穩定，她不禁眼眶含淚，即使有專業人士負責照護，仍決定放下工作多待在家裡，她哽咽說：「沒有什麼比陪伴更大的禮物，我現在告訴自己要健康，才能守護身旁的所有人和家人。」

被問如何用一個字定義2018年，林志玲想了下終於說出「定」：「到了一個剛剛好的年齡，很淡定、篤定、堅定去面對所有事情。」她今年雖減少工作量，依舊緋聞、新聞不斷，先數度被傳和言承旭結婚，又被傳坐上出事的普悠瑪號，事後證明都是子虛烏有，她高EQ表示：「再大的事情也要很堅定的面對，困難也要很淡定的處理。」

11月辦簽名會

11月11日光棍節即將到來，她自嘲：「我已經當了代言人好多年，覺得很不容易，滿驕傲的。」日前自稱「感情零分」，她解釋：「每次給大家的答案沒有進步，似乎連合格都談不上。」但她鼓勵40歲以上的單身女性，「自己也能擁有美好生活，不是要找到依賴的人，而是要找心靈契合的夥伴。」

她沒放棄尋找「可以攜手度過下半生」的男人，之前星座命理師唐綺陽預測她有望在2020年出嫁，她表示會多出門走走，笑言只想「跳過」11月底的生日，想去希臘、義大利旅遊放鬆，不排斥異國豔遇，也將在11月25日舉行慈善年曆粉絲簽名會，「想擁抱、謝謝他們（粉絲）這10年來的陪伴。」

(中國時報)