靈媒預言暴紅 孟耿如虧不太準

孟耿如（右起）、陸弈靜、柯奐如昨為電視電影上映造勢。（粘耿豪攝）

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中國時報
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公視與光點華山電影館合作推出5部電視電影，主演群孟耿如、黃騰浩、王家梁、柯奐如、陸弈靜30日出席售票記者會。孟耿如在《無界限》飾演能見鬼的靈媒，生活中她也曾求助靈媒，幾年前工作遇到瓶頸，「對方說那幾年的低潮期都是以後的養分，還說我會大暴紅，那時候覺得很準，現在想想不太準，我不可能紅到像范冰冰一樣啊。」

孟耿如說，人在很無助的時候，什麼都想找，「問算命啊、流年啊，能給個方向都好，當時只是需要一個依靠和相信的力量拉著妳走。」她第一次演鬼片，平時也喜歡看《厲陰宅》等鬼片，對這種靈異題材又愛又怕，有時候根本是摀著眼看完；她自認個性搞怪，希望未來能挑戰扮鬼或扮醜角色，「這次雖然不是演鬼，但很多驚悚畫面是以前沒嘗試過的。」

王家梁撇緋聞

她自認不是靈異體質，拍攝時並未發生靈異事件，倒是導演林真豪出借自家電梯拍完某場特殊劇情後，電梯開始頻頻故障。在《完美正義》詮釋律師的王家梁，被問先前和資工彌看電影約會，他淡回：「只是朋友。」

陸弈靜在《三天兩夜》飾演對教育充滿熱忱的老師，昨自嘲平時最大熱忱是認識「難搞的自己」。影展票券今（31日）下午3點開賣，詳情見「公視新創電影PTS Originals」粉絲專頁。

(中國時報)

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