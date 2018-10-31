ONER闖星河鬧革命

2018年10月31日 04:12 中國時報 蔡琛儀 專訪

大陸新人男團坤音四子「ONER」由岳岳、木子洋、卜凡、靈超組成，4人從大陸選秀節目《偶像練習生》出道，經歷2年嚴格訓練後，在今年8月推出首張專輯《過敏》，平均身高186公分的他們人氣頗高，日前來台辦簽唱會更是讓紅樓廣場塞得水洩不通。

「小弟」靈超年紀最小，17歲的他為了闖星河從高中休學，因此大鬧家庭革命，和爸爸起了極大爭執，甚至挨揍，後來他帶著媽媽偷偷給的錢離家出走。他透露已兩年沒有回家，上節目後至今也沒和爸爸講過一句話，回到家鄉也故意不進家門，個性倔強的他說，想等到事業闖出更大的成績，再衣錦還鄉。

26歲隊長是學霸

不過木子洋在旁補充：「但現在他每次回去，因為他爸在火車上工作，其實都是知道的，所以應該算是已經默認，只是沒有一個契機可以讓他們父子兩個破冰。」

26歲的隊長岳岳擁有英國知名格拉斯哥大學碩士學位，念的還是理工相關科系，是團裡公認的「學霸」，畢業後順利錄取IT項目開發的高薪工作，但做了一個禮拜就瞞著家人辭職去節目當練習生，家人都以為他是工作空檔之餘請假上節目，直到他有了些成果才讓家人知道真相，也慢慢接受他選擇的路。

而木子洋和卜凡來自北京服裝學院，2人曾當過模特兒，家人也支持他們入行。木子洋的父母經商，只告訴他：「如果你累了就回來，想繼續就繼續。」他上面還有一個姊姊，笑說姊姊平常不太管他，反而是岳岳的粉絲。

(中國時報)