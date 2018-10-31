《誰先愛上他的》邱澤男男戀秒入戲

2018年10月31日 04:12 中國時報 潘鈺楨 報導

國片《誰先愛上他的》找來戲劇一哥邱澤飾演男主角「阿傑」，邱澤為電影推掉許多戲約，空出3個月專心排戲，表示這是他演過最美的愛情故事，「為電影流了不少淚，在排練時就被劇本打動而崩潰大哭，其中一場哭戲則是拍16次才完成！」

這是邱澤首次挑戰同志角色，他在片中深愛四分衛樂團主唱陳如山飾演的「宋正遠」，兩人十指緊扣、擁抱還有男男吻，本以為兩人一定花了許多時間培養感情，沒想到邱澤說：「外界都誤會了，我們開拍到殺青時間很短，完全是直接進入角色！」

演活台北小野狼

邱澤詮釋同志角色，舉手投足、眼神都相當自然，演活「台北小野狼」，他沒有刻意揣摩和觀察，認為同志族群和其他人沒有什麼不同，「我不喜歡太符號性的表演，比方故意說話很陰柔，總覺得這樣會被觀眾討厭。」他認為「阿傑」個性愛逞強，有事往肚裡吞，這部分跟他個性很像：「不喜歡多說什麼，但其實內心OS一堆，小劇場很多！」

故事敘述3年前丈夫離家出走、95天前丈夫去世，劉三蓮這才發現丈夫保險的受益人，竟然從自己的兒子變成一個叫阿傑的男人。憤怒的劉三蓮帶著兒子直衝阿傑的家，上演一齣孤兒寡母的悲情劇碼。萬萬沒料到劉三蓮叛逆的兒子為了找出「真相」，竟然進駐阿傑的家，勢不兩立的劉三蓮與阿傑之間，開始了微妙的變化。電影11月2日上映。

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(中國時報)