葡萄不憤怒迸出4粒小葡萄

葡萄不憤怒日前拍攝〈陪我到永遠〉MV。

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中國時報
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大陸樂團「葡萄不憤怒」推出新單曲〈陪我到永遠〉，日前拍攝MV找來4個「小葡萄」扮演他們的童年，他們笑說：「真的看到童年的自己。」並提到拍攝MV的導演、妝髮造型、攝影等，都由朋友義氣相挺，還在3小時內就順利完成拍攝工作。

「葡萄不憤怒」拍攝MV時，原本以為自己和5、6歲不諳世事的小朋友合作會需要磨合，沒想到一見面大家就開心的玩在一起，他們還在現場背起小朋友作勢要玩騎馬打仗，直接收服小孩子的心。

MV還有吃糖葫蘆的劇情，但吉他手余子牛從小就不愛吃糖葫蘆，無奈說：「只好舔舔糖葫蘆外面包著的糯米紙做做樣子。」主唱李學臻、貝斯手趙璇淳一聽到可以吃，立刻抓著糖葫蘆吃起來，但因要取角度需拍攝好幾次，讓2人大喊：「不能吃完嗎？」笑翻全場。

專輯名稱有深意

葡萄不憤怒將於11月4日來台宣傳新專輯《十田品》，談到專輯名稱，余子牛說：「發揮你的想像力，試著把十田品3個字直放，不就很像一串葡萄嗎？這就是我們啊。」

他們將在台北Legacy開唱，「很緊張，但想到台北也有工作人員和歌迷們在那裡，就會覺得很安心，而且還有好多好吃的在等著我們，讓人十分期待。」葡萄不憤怒首張專輯《十田品》11月7日發行、11月17日在台北Legacy舉辦演唱會，購票請洽大市集交易網。

(中國時報)

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