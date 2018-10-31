呂程程玩6P直呼吃不消

2018年10月31日 04:12 中國時報 蔡琛儀 報導

呂程程在新歌MV化身辣妹。

呂程程日前拍攝新歌〈雙子座咖啡〉MV，音樂人老公凃惠源提議讓老婆在MV中，和5位帥哥軋戲，被問看到老婆周旋在5位帥哥中會不會吃醋？凃惠源笑說：「偶爾給她一點福利也好！」呂程程則說：「謝謝老公的安排，讓作品內容更豐富有張力。」但又私下暗叫：「好緊張，不愛這樣啦！」

呂程程在MV中化身辣妹，分別迷倒5個不同類型的男人，她輪流和韓系咖啡店王子、拉丁帥哥、帥氣小鮮肉、墨鏡漂撇男和西裝上班族演出對手戲，直呼差點吃不消。而她曾為女團成員，接受過相當扎實的舞蹈訓練，這次也在MV中演出邊滾床單邊唱歌的畫面，一次到位。

展現R&B功力

〈雙子座咖啡〉的歌詞是呂程程和20歲的繼女凃亭伊（Summer）共同打造而成，兩人使用中英文交錯的俏皮詞句；Summer除了和小媽合作歌曲，日前呂程程舉辦新歌首唱會，她也專程到場打氣，足見兩人感情之好。

呂程程在新歌也展現苦練許久的R&B功力，她過去歷經無數的挑戰和觀摩，再加上凃惠源的訓練，在R&B曲風的詮釋上，充滿自在風韻以及實力，情緒的張力化為渾然的聲音表現，凃惠源也說：「能放但要能收就得靠功力和年紀，她經過10年磨鍊，值得大家一起來品味！」

(中國時報)