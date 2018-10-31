郭彥甫×ZENITH 紳士力爆棚

郭彥甫進棚拍攝真力時（ZENITH）腕表專題，建築結構美學的外套搭配ZENITH的Defy Classic腕表，外型紳士又不減帥氣。（服裝提供Balenciaga，JOJ PHOTO攝）

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中國時報
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擁有藝人與畫家雙重身份的郭彥甫佩戴真力時（ZENITH）的Defy El Primero 21計時碼表，湛藍色表盤更添年輕活力。（服裝提供Bottega Veneta，JOJ PHOTO攝）
1.真力時DEFY Classic腕表，20萬4000元。（ZENITH提供）
2.真力時Defy El Primero 21腕表，湛藍表盤搭橡膠表帶，38萬4000元。（ZENITH提供）
3.真力時與BAMFORD合作打造Zenith Chronomaster El Primero Solar Blue限量腕表，11月15日起僅在MR PORTER電商獨家販售。（ZENITH提供）
4.真力時PILOT Type 20 Chronograph Ton Up Black腕表，24萬8300元。（ZENITH提供）

郭彥甫3年前放棄一年500萬的演藝收入，毅然轉行當畫家，日前畫作在法國羅浮宮展出受到矚目。本報搶先邀請郭彥甫進棚拍攝瑞士鐘表真力時（ZENITH）時尚單元，暢談這一路走來的心路歷程。

作品在羅浮宮展出

郭彥甫回憶第一次執起畫筆是在5歲的時候，當時他第一次看到馬，既開心又感動，急忙拿出筆和紙來畫，「當時我發現，只要我有筆和紙，能把東西畫下來，就是我的了，這感覺彷彿擁有了全世界。」後來他選擇唸體育系，在學生時期不僅鍛鍊一身肌肉和好身材，也將運動員爆發力與美的瞬間畫下來，素描身體律動和肌肉線條的繪畫功夫也更加紮實。

畢業後進了演藝圈，郭彥甫看似與藝術漸行漸遠，其實是為了日後走進藝術殿堂鋪路。「對我來說，演戲和畫畫是相輔相成的，缺一不可！」郭彥甫說，在演藝圈闖蕩十幾年，累積表演藝術的能量，若沒有主持節目時即興創作的經驗，沒有與人群接觸了解洞悉人性，就不可能在畫布揮灑出好的作品。

他笑說，從藝人轉型成為畫家，兩種角色截然不同，但其實有不少相似之處，都是想向大眾傳達理念和情感，「只不過演員是透過演技，畫家則是透過畫筆，兩者的載具和呈現方式不同罷了。」

運動愛好者必備

郭彥甫進棚拍攝真力時（ZENITH）腕表專題，以建築結構美學風格的Balenciaga外套冬裝搭配ZENITH的Defy Classic腕表，該經典表款搭載Elite 670鏤空型自動機芯，動力儲存達48小時，外型紳士又不減帥氣。他也以Bottega Veneta休閒裝扮搭配真力時（ZENITH）腕表Defy El Primero 21計時碼表，湛藍色表盤更添年輕活力，搭載ElPrimero 9004自動上鍊機芯更加精準，是運動愛好者馳騁田徑場不可缺少的配件。

(中國時報)

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