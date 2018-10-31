小S曬TOD'S迷你包 俏皮UP

小S徐熙娣於臉書上，以一襲丹寧外套、印花長褲造型，搭配TOD'S秋冬迷你款Thea手袋，展現隨興時尚風格，拿TOD'S迷你款Thea手袋3萬340元。（翻攝自小S徐熙娣臉書帳號）

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TOD'S紅色皮革迷你Thea Bag，3萬340元。（TOD'S提供）
時尚名媛Olivia Palermo日前出席DELVAUX米蘭旗艦店開幕活動時，即手拿品牌全新Double Je系列黑色手拿包款現身，DELVAUX Double Je系列黑色金釦手拿包11萬3900元。（DELVAUX提供）
DELVAUX Brillant系列電光藍鱷魚皮手拿晚宴包，價格店洽。（DELVAUX提供）

小S徐熙娣螢光幕前作風大膽，私下也靠著「不在乎」的時尚風格闖蕩江湖，更得到不少關注。日前她於個人臉書頁面的照片中，就身著一襲丹寧外套、印花長褲入鏡，還搭配嘟嘴表情展現可愛的一面。雖然文章主題寫著「到底要不要剪頭髮」，但她手中把玩的TOD'S 秋冬迷你款Thea手袋，仍讓大家忍不住看錯重點。

延續近幾年的小包流行趨勢，義大利精品TOD'S本季即把主打款Thea手袋比例縮小，推出全新迷你款式，可斜背、手拿的多種使用方式，為秋冬的厚重衣著中增添一絲俏皮感。比利時品牌DELVAUX亦針對經典Brillant系列以手拿包型再度演繹，保留代表性釦環、翻蓋等細節，打造適合年末派對場合的吸睛配件。而旗下全新推出的Double Je手拿包款，也加入D型釦飾提把標誌，為俐落輪廓中點綴奢華氣息。

(中國時報)

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