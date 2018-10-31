百達翡麗機械表 唯美登場

2018年10月31日 04:12 中國時報 陶福媛 報導

百達翡麗嬌寵女人，Twenty～4女表系列首度搭載自動上鍊機芯，即起全球同步上市。（Patek Philippe提供）

百達翡麗Twenty～4首款自動上鍊編號7300／1200R腕表，玫瑰金表殼，表圈鑲鑽，搭載324 SC自動上鍊機芯。（Patek Philippe提供）

百達翡麗Twenty～4首款自動上鍊編號7300／1200A腕表，精鋼表殼，表圈鑲鑽，搭載324 SC自動上鍊機芯。（Patek Philippe提供）

百達翡麗Twenty～4編號7300／1201R-001頂級旗艦版腕表，18K玫瑰金表殼，表圈、表耳、表冠、表帶皆鑲鑽。（Patek Philippe提供）

百達翡麗（Patek Philippe）於1999年問市的Twenty~4女表，向來深受女性表迷的喜愛，為歡慶面市20周年，Twenty~4女表今年加碼首度搭載324 SC機芯，為第一只Twenty~4機械表，還未上市就吸引女性表迷的注意，詢問度非常高。

奢華時尚 個性滿點

百達翡麗與女人的關係匪淺，且致力於為女性研發設計專屬的計時腕表。早在1851年，英國維多利亞女王就曾向百達翡麗訂購時計。1868年百達翡麗為匈牙利伯爵夫人訂製一款可佩戴在腕上的腕表，是史上第一只由瑞士製作的腕表。1916年，百達翡麗推出首枚報時腕表，就是一只女表，無一不是從女性的角度研發設計。

1999年，百達翡麗為年輕世代的女性研發設計Twenty~4石英女表，意指從白天到夜晚24小時都適用，是工作、休閒或赴宴的最佳良伴，廣受女性表迷的喜愛。近來百達翡麗相繼推出月相功能腕表、Ladies First計時秒表、Ladies First三問時計等高複雜功能腕表，市場反應非常好，也讓品牌意識到女性機械腕表的主流趨勢。

工作休閒 最佳良伴

隨著近年來喜愛機械腕表的女性愈來愈多，百達翡麗即起新登場的Twenty~4 Automatic女表首度搭載自動上鍊機芯，表殼有玫瑰金和精鋼兩款可供選擇，表圈皆鑲有兩圈鑽石，其中最奢華的旗艦版為編號7300／1201R-001腕表，表冠、表耳及表鍊皆鑲鑽，即起於全球135家指定經銷商搶先登場。

(中國時報)