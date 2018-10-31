王淨穿搭Club Monaco就要不平凡

女星王淨於鏡頭前擺出慵懶姿態，展現其具有內涵的空靈氣質，穿Club Monaco格紋拼接絲質上衣7900元、格紋拼接褶飾裙7900元。（Club Monaco提供）

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中國時報
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Club Monaco粉色羊毛上衣，2萬2900元。（Club Monaco提供）
歌手周予天則換上街頭感十足的混搭裝束，詮釋融入美式文化的成長背景及其創作的多元曲風，穿Club Monaco墨綠色高領棒球外套1萬900元、深灰色西裝外套2萬1900元、條紋緄邊褲6900元。（Club Monaco提供）
Club Monaco格紋鴨舌帽，2900元。（Club Monaco提供）

時尚二字常給人一種距離感，品牌也試圖用更為真實的影像視角，讓消費者們對服裝抱有更多的想像。創始於加拿大的品牌Club Monaco，秋冬廣告企劃就以「No Ordinary Life」（非平凡人生）為題，一探賦予品牌靈感的真實人物們的日常美好瞬間。台灣區則找來王淨、周予天、葉星辰等3位新生代藝人入鏡，並由新銳攝影師余惟操刀，透過獨特視角展現各自不平凡的風貌。

演出電影版《鬥魚》女主角的女星王淨，身著一襲格紋拼接裙裝造型，於鏡頭前擺出慵懶姿態，凸顯出私下潛藏小說家身分的空靈氣質；歌手周予天則換上街頭感十足的混搭裝束，詮釋融入美式文化的成長背景及其創作的多元曲風。

Club Monaco首席設計師Steven Cateron，本季即秉持品牌頌揚真我個性及獨特風格的理念，以性別共融的設計出發，藉由率性的剪裁及簡潔的色調，打造出可自由混搭出獨特觀點的百搭單品。

(中國時報)

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