HAIR RITUEL新品 賦活重生

2018年10月31日 04:12 中國時報 吳娮翎 報導

MOROCCANOIL優油色力子止漏洗髮露250ml，1000元。（MOROCCANOIL提供）

HAIR RITUEL by Sisley賦活重生直順洗髮精200ml，2300元。（HAIR RITUEL by Sisley提供）

髮界革新，法國頂級髮品HAIR RITUEL by Sisley承襲頂級植物美容學基因，運用天然植物萃取活性成分，以創新技術及自然療癒舒適的使用體驗深獲名媛貴婦青睞，繼賦活重生豐盈與強韌洗髮精的上市後，品牌為髮質易毛燥、打結亂翹的消費者推出「賦活重生直順洗髮精」。

賦活重生直順洗髮精採用3重天然油脂成分，包括辣木油、白芒花油搭配乳木果油，形成直順薄膜，完整包覆髮絲纖維，滋養髮絲纖維，全新直順配方，能夠重建髮絲脂質，控制髮絲細捲亂翹，維持秀髮光滑直順。另外HAIR RITUEL by Sisley系列的獨特天然活性香氛，來自於柑橘與木質調香氛的完美結合，為髮品帶來更奢華的使用體驗。

HAIR RITUEL by Sisley成為頂級髮品寵兒，髮油保養專家MOROCCANOIL摩洛哥優油本季再推出優油色力子ID色彩止漏系列，延續染燙髮色效果，產品系列包括優油色力子止漏洗髮露、優油色力子止漏噴霧、優油色力子止漏護髮劑，適逢品牌10周年品牌執行長JuE Wong、全球品牌大使Antonio Corral Calero特地來台為新品站台。

(中國時報)