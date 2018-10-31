迎雙11暖身價1.1折起

2018年10月31日 04:12 中國時報 石欣蒨 報導

PChome24h購物明（1日）推出iPhone XS全系列單機最多降價2000元優惠，數量有限賣完即止。（PChome24h購物提供）

小米的米家LED智慧燈泡彩光版，495元。（小米提供）

小米的小米濾水壺，665元；同步推出小米濾水壺濾芯三支裝，495元。（小米提供）

蝦皮購物11月9日將推出超級主題日的「全球美妝日」，YSL情挑誘光水脣膏，原價1200元，79折特價949元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物在今年雙11暖身慶期間與台灣華特迪士尼消費品合作，推出米奇90周年線上專區，迪士尼米奇米妮黑色子母包斜背包附零錢包，1450元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物挺中華職棒，攜手SKODA及Lamigo歡慶雙11，11月4日總冠軍賽後24小時內以11元開放競標價值62.8萬元的SKODA Citigo。（蝦皮購物提供）

年度電商盛事「雙11購物節」正式倒數開跑，各大電商及品牌都摩拳擦掌祭出下殺，蝦皮購物今年準備挑戰破百萬筆訂單，即日起與多個國際品牌推出「超級主題日」，11月10日前將有天天下殺1.7折起優惠做暖身活動，還有「集氣瘋搶1.1折起」活動，參加者即有機會在雙11當天，以1.1折購買心愛商品，另外雙11當天再推「揪團瘋搶100萬」活動，只要組隊成功者均可獲111元購物金，當天還有機會連續11小時獲1111元購物金，組隊消費金額累積最高，即可獨得百萬元現金。

韓團DIA助陣雙11晚會

PChome24h購物明（1日）先打蘋果優惠，全新iPhone XS系列單機最高降2000元，iPad及MacBook Air等限量優惠，11月14日前還有3C、美妝等11個分會場專區，祭出逾200萬種商品下殺1.1折起，另外11月10日將舉辦雙11晚會，除了請來楊丞琳、香港的蘇永康，還再度請來韓國女團DIA等國內外藝人助陣，去年晚會當晚的雙11單日業績，比平常超越10倍，4天帶來15億元的總業績，今年更預計拉長至5天，期待達翻倍的30億元目標。

瘋狂秒殺限量推出

另外PChome24h購物今年首度推出的聯名卡也加入戰局，推出比百貨周年慶更有感的回饋優惠，明後2天刷玉山Pi拍錢包信用卡買儲值滿3萬3333元，最高享24.5％回饋以外，明刷PChome Prime聯名卡滿2萬5000元，最高也可獲回饋23％，另外在2日至8日回饋最高再上看至26％，而沒有聯名卡的消費者，9日前透過LINE購物下單PChome24h購物的商品，搭配銀行優惠最高也能獲23％回饋。

小米昨（30日）一口氣推出多款新品迎戰雙11，11月9日至11日將有逾110項人氣商品直降價優惠，像米家掃地機器人現省1500元、石頭掃地機器人現省1000元等，另外還有限量的「瘋狂秒殺」優惠，11元即可把指定商品帶回家，而且從5日至11日期間，指定時間發放限量最高500元現金券，讓今年雙11買氣再加溫。

(中國時報)