3C體驗館 帶動新零售

這幾年電商打得火熱，但最近結合體驗的新零售模式趨勢愈演愈烈，像3C商品著重使用者的實際體驗，因此今年起各大品牌陸續開展體驗店面，光在三創生活裡就有5大3C品牌體驗館進駐，淘寶也與HOLA打造智慧門市，而三星的限時快閃品牌體驗館，以及Lenovo的亞太區首家直營體驗店也在信義區接連開幕，期望讓實際體驗帶動零售業績。
三星自6月底在三創生活中擴店後，9月底宣布重回台灣手機市場銷售量冠軍，而本月再重回台北信義區打造限時快閃的Galaxy Studio，更引進全球巡迴體驗設施「Galaxy Studio探索星世界」，去年底首在高雄開展吸引逾7萬民眾體驗，此次更加入全新的Galaxy Note 9及其他新品，11月25日前每周均有新奇的互動體驗，民眾還能闖關贏獎品，6周展期預計吸引逾10萬人潮，也相信民眾體驗過後，能對商品有更多了解，進而帶動銷售。
Lenovo本月宣布不僅在全球市占重返第一，更在信義威秀影城開展亞太區首間直營體驗店，店中1樓為展示區及體驗區，還有首度在台獨家亮相Lenovo的智能家居系統產品，至於地下1樓則為教學區與交機區，店內設置智能零售系統，透過大數據分析與AI應用給消費者最貼合需求的服務，預計一天可迎來千人人流，而Lenovo台灣區總經理林祺斌表示直營體驗店是結合電商、實體店面和物流等全通路零售，「強化實際的體驗，將線上下的數據連結，以掌握消費者的喜好、動態與購物經驗，才能讓消費者有完整的服務。」
而像三創生活身為3C品牌集中的百貨，今年陸續吸引小米、ROG Store、華為、SHARP及三星進駐，開設品牌體驗店，截至目前為止，人潮較去年成長10％、業績也有20％成長，三創生活園區整合傳播部資深經理林珮璩表示，5大品牌均主打「獨特體驗、商品多元、服務完善」的體驗，「透過引進高規格的旗艦店，不僅可為三創打造「引領科技生活潮流」的特色，還能一站比較、購買及體驗各品牌的商品。」可見對消費者以及品牌來說，體驗館是新零售趨勢下不可或缺的一部分。
(中國時報)