3C體驗館 帶動新零售

2018年10月31日 04:12 中國時報 石欣蒨 報導

三星「Galaxy Studio探索星世界」結合最新旗艦機Galaxy Note 9新機功能，打造像「4D星視野」等全新科技體驗。（三星提供）

Lenovo台灣區總經理林祺斌（左）及Lenovo亞太區副總裁兼首席營運官及中亞太區總經理張偉豪出席亞太區直營體驗店開幕活動。（Lenovo提供）

莫允雯及麻吉弟弟在Galaxy Studio體驗VR影片、手機S Pen自拍及塗鴉等全新功能。（三星提供）

這幾年電商打得火熱，但最近結合體驗的新零售模式趨勢愈演愈烈，像3C商品著重使用者的實際體驗，因此今年起各大品牌陸續開展體驗店面，光在三創生活裡就有5大3C品牌體驗館進駐，淘寶也與HOLA打造智慧門市，而三星的限時快閃品牌體驗館，以及Lenovo的亞太區首家直營體驗店也在信義區接連開幕，期望讓實際體驗帶動零售業績。

三星自6月底在三創生活中擴店後，9月底宣布重回台灣手機市場銷售量冠軍，而本月再重回台北信義區打造限時快閃的Galaxy Studio，更引進全球巡迴體驗設施「Galaxy Studio探索星世界」，去年底首在高雄開展吸引逾7萬民眾體驗，此次更加入全新的Galaxy Note 9及其他新品，11月25日前每周均有新奇的互動體驗，民眾還能闖關贏獎品，6周展期預計吸引逾10萬人潮，也相信民眾體驗過後，能對商品有更多了解，進而帶動銷售。

Lenovo本月宣布不僅在全球市占重返第一，更在信義威秀影城開展亞太區首間直營體驗店，店中1樓為展示區及體驗區，還有首度在台獨家亮相Lenovo的智能家居系統產品，至於地下1樓則為教學區與交機區，店內設置智能零售系統，透過大數據分析與AI應用給消費者最貼合需求的服務，預計一天可迎來千人人流，而Lenovo台灣區總經理林祺斌表示直營體驗店是結合電商、實體店面和物流等全通路零售，「強化實際的體驗，將線上下的數據連結，以掌握消費者的喜好、動態與購物經驗，才能讓消費者有完整的服務。」

而像三創生活身為3C品牌集中的百貨，今年陸續吸引小米、ROG Store、華為、SHARP及三星進駐，開設品牌體驗店，截至目前為止，人潮較去年成長10％、業績也有20％成長，三創生活園區整合傳播部資深經理林珮璩表示，5大品牌均主打「獨特體驗、商品多元、服務完善」的體驗，「透過引進高規格的旗艦店，不僅可為三創打造「引領科技生活潮流」的特色，還能一站比較、購買及體驗各品牌的商品。」可見對消費者以及品牌來說，體驗館是新零售趨勢下不可或缺的一部分。

(中國時報)