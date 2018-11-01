打擊假訊息！政委唐鳳主張「政院不要造謠」

2018年11月01日 04:11 中國時報 張理國 ／台北報導 ／台北報導

為打擊假新聞，行政院官網開設「即時新聞澄清專區」。（摘自行政院官網）

民進黨年底選情吃緊，綠營炮口一致認為是被「假消息」、「假新聞」所害，要求行政院修法嚴懲、加強查緝，但政務委員唐鳳昨被問到如何對付假訊息時，她破題的第一句話，就是院的立場很簡單，第一、政院自已不要造謠，第二、若有片面訊息就快速澄清；她並主張，處理假訊息的重點是「言論自由的紅線不能踩」。

11月24日投票日逼近，民進黨在許多縣市都面臨苦戰，黨內認為都是對手陣營，甚至是來自境外的假消息，嚴重影響選情，因此要求行政院所屬部會採取行動。

言論自由紅線 不能踩

以無黨籍身分受邀入閣的唐鳳，卻有不同看法。她昨日與媒體茶敘時說，當假訊息出現時，如何以公開、快速、結構化的方式處理，她在1年多前已很明確提出看法，並有網頁解釋；現在正值選舉期間，若有意圖使人不當選的事情，《選罷法》已有規範。

唐鳳並認為，言論自由是建立在公民社會、民主機制正當運作的基礎上，如果有破壞民主機制的行為出現，當然不用再以言論自由為藉口，而過去1年多來，政府都是強調，要讓破壞民主基礎的行為，快速地被發現、揭露，以技術與司法的方式快速處理，但如果只是個人的揣測與想法，「言論自由的紅線是不能踩的」。

若有片面訊息 快澄清

不過，唐鳳說，新聞工作者當然可以揣測，只要揣測時手中有一定的證據，屬於合理的懷疑，政府當然不應該說揣測就是「假新聞」，她本人也絕對不會用「假新聞」這三個字，因為她的父母都是新聞工作者，這三個字對新聞工作者是不當連結。

唐鳳主張，所有的揣測都是「爭議訊息」，即使已達到「惡、假、害」的條件，還是叫做假消息，她不會稱其為「假新聞」，原因就是不希望跟新聞工作者的社會地位聯想在一起。

培養心靈抗體 最實際

唐鳳說，爭議訊息是全球共同的現象，一般人看到片段的訊息就會自行「腦補」(自我想像)，政府有責任去實驗出在不威脅言論自由核心價值的情況下，如何處理「腦補」的假訊息，如果不是這樣，而去縮減公民社會的空間，那就是攻擊者想要看到的事情，「我們不能讓他們得逞」。

對於阻絕境外假訊息，唐鳳說，真正要解決的問題，並不是說讓攻擊者的網路不能連到台灣，這是不實際。政府可以做的是培養「心靈抗體」，包括12年國教納入媒體識讀，都是希望每個人都能養成看到事情時，先想一下「真的假的？」才是民主深化的解決方法，最好大家都能在心裡面培養出「心靈抗體」。

(中國時報)