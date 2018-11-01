選前一天 南沙太平島實彈軍演！丁守中呼籲應延期舉行

海巡署表示，演習為例行性。圖為2016年11月的救難演習畫面。（美聯社）

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中國時報
／台北報導
海巡署預告，將於11月21日至23日在太平島實彈射擊演習。圖為駐島官兵戰備操演畫面。（中央社）

美國可能於11月在南海舉行大規模軍演，於此敏感時機，海巡署預告，將於11月21日至23日在太平島進行實彈射擊演習。國民黨台北市長候選人丁守中昨表示，海巡署在大選前演習，很難令人不聯想，若影響兩岸穩定，將對選舉造成嚴重衝擊，「我擔心這就是民進黨選前的奧步。」

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海巡署每3個月循例進行東、南沙兩島防衛性武器實彈射擊訓練，最近一次將在11月21日起，在太平島環島海域實施3天。越南對此就相當關切，最近重申對西沙和南沙兩個群島擁有主權。

質疑是民進黨奧步

丁守中表示，海巡署在太平島演習的時間，恰好就是九合一大選投票前一天，將會倍增複雜情勢，很難不讓外界產生微妙聯想，包括太平島實彈演習如造成某種衝突擴大，影響兩岸關係穩定，乃至對選舉的進行造成嚴重影響，都是不可不慎、不能不防。他建議，最好可以延後到11月大選後再進行。

海巡署昨表示，太平島每年定期舉辦4次演練，3個月1次，迭經政黨輪替已固定實施10多年，都是常規例行的演習，不會因政治因素等考量改變，強調每次演習也沒有任何政治意味。對於此次軍演內容，涉及國防安全，海巡署拒絕進一步透露。

敏感時刻應免爭端

丁守中認為，海巡署雖強調這只是例行的實彈演習，但是否有必要如此密集？尤其是在南海風雲變幻險惡，時機敏感之際，我政府應該要有超越「例行性」的智慧與思考，避免產生不必要誤會爭端或衝突，甚至造成某些外力藉機生事。

丁守中擔心，這就是民進黨選前的奧步，在選戰前夕配合實彈軍演，把台灣捲入美中角力之間，不僅對台灣不利，也會影響選情。民進黨以為有美國當靠山，就去刻意挑釁中共，把台灣夾到陸美兩強之間，且周邊國家也對我們發出抗議了，這種時間點做這樣的決定實在很不明智。

(中國時報)

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