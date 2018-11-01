捷運電扶梯啟用也去 辯稱「重大工程」！一天3場 柯文哲挨批新一代剪綵王

2018年11月01日 04:11 中國時報 張潼 、 陳燕珩 、 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲11月4日將出席「古亭站7號出口電扶梯完工啟用典禮」，加上整個10月份數十場完工、開工、上梁、啟用、開幕等活動，挨批「新一代剪綵王」，且還動用行政資源打選戰；不過，他不畏批評，光是昨天上午就連趕3場典禮，今天還有一場。

對此，藍綠議員都批評，柯文哲嚴以待人、寬以律己，自己才是真正的剪綵王。國民黨議員王鴻薇說，柯文哲總用很刻薄的話酸別人，結果現在自己拚命剪綵、裝忙，就是因為他沒政績，只好同個工程一剪再剪，連捷運手扶梯啟用、還沒驗收的工程都要剪綵，完全是自曝其短。

民進黨議員簡舒培也直批，光是興隆公宅短期內就「一魚三吃」，日前才舉辦開幕典禮，社福設施開幕再辦一次，今天停車場啟用又將舉行啟用儀式，為什麼不能整合在一起，難道開幕剪綵不用花錢嗎？

事實上，攤開柯文哲10月份的行程，除他任內原本就經常參加的老人服務中心、非營利幼兒園開幕、公辦民營托嬰中心開幕等典禮，仍多了許多局處成果發表記者會、開工典禮、啟用典禮，乃至於工程上梁典禮。

舉例來說，昨天一個早上他共跑了大龍社區及市場重建工程上梁、興隆公宅社福設施聯合開幕、三井倉庫開幕典禮，今早預計要再出席華中橋增設匝道銜接水源快速道路通車典禮；另外，他這個月還曾參加捷運站電扶梯完工、新增出入口完工典禮，以及國順公園完工啟用、新文化運動紀念館開幕、行善公宅統包工程開工等。

由於柯文哲過去曾批其他縣市首長愛剪綵，如今自己卻連捷運手扶梯完工也要出席剪綵，加上他也曾說各項工程只會參加動工、剪綵典禮各一次，是否隨著選舉將至，承諾也跳票？柯昨受訪時澄清，通常還是只有開工、啟用會到場，除非是重大工程如環南市場改建、世大運選手村，他才會去上梁典禮；至於大龍這場，則是因為是北市第一例海砂屋拆除重建的公辦都更案。

(中國時報)