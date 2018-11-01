新聞透視》變色龍柯Ｐ 老是打臉自己

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中國時報

「人無信不立」，但台北市長柯文哲從施政表現到個人理念，似乎都背道而馳。柯P過去諷其他縣市首長愛剪綵、假動工，如今隨著選舉將至，自己1個月卻出席數十場典禮，還辯稱「大工程才去」，以及談兩岸一家親、轉型正義等發言，態度也都「變化多端」。柯市長的昨是今非已非初犯，如果頻頻打臉過去的自己，最終恐怕真要失去民眾的信任。

柯文哲2015年時重炮批捷運民生汐止線是「假開工的典型案例」，他接著於隔年宣布，未來北市府辦開工典禮後24小時就要真的開挖，避免「假動工、真剪綵」，這番話多人都認為柯暗批新北市長朱立倫是「剪綵市長」。

未料，隨著今年九合一大選進入倒數階段，柯文哲也被人發現單單10月份安排上看50場各式典禮，甚至包括捷運電扶梯與捷運出入口完工啟用。不過，當被外界這樣質疑，柯又搬出自己的一套說法，稱這些典禮都代表「特別大」的工程。工程是大是小，一切由柯文哲說了算！

綜觀柯文哲上任3年半來，類似這樣昨是今非、雙重標準的例子並不少見。舉例來說，今年5月柯為爭取白綠合作，竟為兩岸一家親、兩岸床頭吵床尾和的兩岸論述，上深綠廣播電台道歉，挨批後又改變態度稱「是讓大家聽了不爽『歹勢』」；更不用說，日前柯提到婦聯會時表示，「管它過去幹嘛，現在好好的就好」，一番挺婦聯會且槓上黨產會處理轉型正義做法的言論，隔不到2天又以道歉收場，都令人見識到柯的變色龍本色。

其實，政策可以滾動式修正，觀念也可以與時俱進、時時改正，但作為一個政治人物，尤其是許多台灣人期待突破藍綠的柯文哲，如果都將每次的昨是今非視為小小的失言、風頭過去就算了，不思自己的核心價值是否出問題，即便現在選民還能容忍，也終會有失望的一天。

(中國時報)

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