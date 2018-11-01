小英下軍令 全黨面對面拜託展現誠意

2018年11月01日 04:11 中國時報 曾薏蘋 、 廖志晃 ／南投報導 ／南投報導

民進黨中常會昨移師南投，為南投縣長候選人洪國浩造勢。兼任黨主席的蔡英文總統在會中下軍令，距投票僅剩下最後三周多，希望不只是南投，現在所有候選人包含立委，都必須面對面跟選民拜託，「全黨都要面對面拜託」，畢竟執政有負擔及誤解，面對面一個一個拜訪，讓大家感覺到執政黨最大的誠意。

洪國浩在中常會裡提出南投觀光政策報告，他指出，蔡英文來過很多次，謝謝大家對他的關心，他一定會翻轉南投，打造國際觀光新南投。蔡英文稱洪國浩是未來南投觀光的執行長，中央會全力支持，把南投觀光做起來。

民進黨發言人鄭運鵬會後轉述指出，擔任洪國浩競選團隊榮譽主委的前南投縣長彭百顯也出席中常會，彭百顯在會中表示，他與蔡英文有共同朋友，受這名友人之託，他在蔡英文就任兩年多來，就一直在地方幫忙跑行程。

彭百顯認為，現在南投縣藍綠雙方差距，大概跟2014年李文忠在選縣長時差不多，大概只差5000票；在這個結構狀況下，民進黨要勝選，重點就是草屯鎮要多贏一點，以前民進黨沒輸過的民間鄉也要開漂亮一點。

鄭運鵬說，洪國浩的競總主委莊萬振認為，這次草屯可能可贏1.4萬票以上，大有可為。此外，與會的競選總部及鄉鎮市長候選人建議，南投交通沒有那麼方便，希望中央級包含立委、政務官可以下來輔選；蔡英文當面請總統府祕書長陳菊協調，陳菊說，她在周末要回高雄，平常日請假協調沒有問題。

民進黨祕書長洪耀福報告助選團進度時也提到，名間鄉長這次出來參選，壓力很大，面對黑道暴力威脅；其他個別的鄉鎮長，有的是賄選、買票，希望法務部可以注意。鄭運鵬表示，蔡總統認為士氣不錯，對南投選情很樂觀，在中常會裡，大家認為對於賄選情形，要強力去執行、抓賄，當選的機率高很多。

(中國時報)