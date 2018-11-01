縣長當里長做 林明溱獲肯定

2018年11月01日 04:11 中國時報 廖志晃 ／南投報導 ／南投報導

南投縣百里侯之爭，尋求蟬聯的林明溱要力保藍天，洪國浩則欲翻轉南投變綠地，最新民調顯示，林明溱以明顯優勢大幅領先，雖然4年前僅以5000票險勝，但勤政、作風敢言的林明溱，上任後一步一腳印走訪各鄉鎮，不僅施政滿意度在全國名列前茅，顯然也已獲縣民的肯定。

近10多年來，民進黨在各縣市攻城掠地，並贏得中央執政權，但在南投縣卻是連戰皆墨，甚至沒有區域立委。此次縣長之戰，綠營推出草屯鎮長洪國浩，是黨內最大公約數，欲營造大團結氣氛，但從最新民調來看，4年前硬是撐起中南部唯一藍旗的林明溱，實力更甚以前。

「很少看到把縣長當村里長來做的縣長！」地方人士指出，林明溱從集集小鎮崛起，深知基層縣民的需求，做事十分務實，即使當上縣長，仍然全縣13鄉鎮市跑透透，小至產業道路破損、村民門前水溝不通，他都會盡量親自前往勘查。

縣長政務繁重，為何要去看這些微小工程？林明溱認為，這些對縣府而言雖是很小的工程，但對村民而言，水溝不通而淹水、道路破損出入不便，就是他們大事。如果縣長親自來看，工程就會被重視，執行上就不敢怠慢，也可趁機了解地方民眾的想法與困境。

針對年改、空汙等議題，經常敢炮打中央的林明溱，作風與一般「溫良恭敬儉讓」的縣市首長不同，形象鮮明，加上勤政親民打下的基礎，反應在這次選舉民調上。目前雖大幅領先，但還有近4成選民尚未表態，成為雙方必爭的關鍵。

(中國時報)