世代交替 國民黨老領導集體交棒

2018年11月01日 04:11 中國時報 季節 ／台北報導 ／台北報導

韓國瑜以「一瓶礦泉水」對抗高雄執政20年的民進黨，表現搶眼，帶動國民黨選情；曾任前副總統吳敦義辦公室新聞參議的李秀姬建議，藍營大老可讓位給新生代，國民黨應再使出最狠一招，不妨選個大場，「老領導們集體交棒，宣誓以後只為後輩抬轎。」

宣誓未來只為後輩抬轎

李秀姬10月29日在其臉書發文，建議國民黨應宣示進行世代交替，如此可能會為國民黨推出的九合一縣市長候選人，得到更多選票。此文一出，成為網路熱門傳閱文章。

她在臉書指出，韓國瑜、盧秀燕、林姿妙、侯友宜…甚至丁守中、陳學聖等，支持度可以更高、更有勝算，但許多支持者一想到他們代表的是國民黨，心裡就有莫名的無力感。

華麗時刻轉身 留下尊敬

她說，這些支持者再想到年底萬一國民黨大勝，有些人又自以為「最大功臣福將」、「2020非他莫屬」，於是對11月24日投票日，可說是「又期待又怕受傷害」。如果這股「憂慮」能被消弭，各縣市藍營的支持度，相信可增加5個百分點以上。

李秀姬指出，喊王金平加油、吳主席加油、馬總統加油…等等，這些都沒有錯，他們曾帶領台灣在國內外拚經濟，他們一生都奉獻給國民黨，年紀一大把了，仍馬不停蹄地全省奔波，他們即使被噓被罵，還是會陪著候選人們掃街拜票。

既然如此，李秀姬建議他們，「在最華麗的時刻轉身，留下令人尊敬的背影！」她說，德國聲望如日中天的梅克爾總理，都已宣布不再角逐公職，國民黨前輩們還在等什麼？「既然大部分候選人只想跟韓國瑜同框，不妨選個大場，幾位大老手牽手說讓位給新生代，搞不好聲望會扶搖直上。」

吳：老中青皆黨的資產

國民黨主席吳敦義昨在行程中，被問到對「黨內天王讓位」想法時，吳敦義說，2018是否勝選要看黨是否團結，就算過去位高權重，只要願意下鄉、到任何一個地方去努力，這都是黨的資產。黨的資產不只年輕朋友、中年也很重要，年長者閱歷豐富、經驗充足，愛黨的心從沒動搖，這是黨高貴的資產，而中青代也是接棒非常好的力量，所以老中青一定要完全結合，性別也要不歧視，這些就是黨的資產。

(中國時報)