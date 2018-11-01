藍好感度大勝綠 認同度也翻轉

國民兩黨好感度變動

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中國時報
／台北報導

美麗島電子報昨公布民調，57.5％對民進黨反感，再達新高；國民黨好感度41.7％，不僅大幅領先民進黨的27.4％，且與反感度呈黃金交叉。民進黨大老林濁水指出，這次選舉民進黨危機重重，如不能阻止此趨勢，未來肯定更是連串艱難無比的選舉。

美麗島電子報昨公布10月國政民調，政黨好感度方面，27.4％民眾對民進黨有好感，較9月調查增加1個百分點，57.5％對民進黨反感，比9月陡增5.5個百分點，反感度再達新高。

國民黨方面，41.7％民眾有好感，較9月調查陡增11個百分點，對國民黨反感39.2％，比9月減3.8個百分點。民眾對國民黨、民進黨印象評價差距持續擴大。

此外，蔡總統信任度26.7％，不信任度58.8％，各是蔡在2016年執政後新低與新高；行政院長賴清德信任度42.9％，不信任度47.2％，不信任比率也再次逆轉超過信任。

林濁水指出，蔡總統聲望續創新低，很令人擔心，但更嚴重的變化是，民眾對政黨態度突然出現兩大逆轉現象。

首先是政黨好感度，這個月，國民黨好感度暴增到41.7％，反感度39.2％。不只好感度領先民進黨的27.4％達14.3個百分點，且成為3年來唯一好感度和反感度黃金交叉政黨。

政黨認同上，從2014年底到今年3月，民眾對民進黨認同一直維持大幅領先國民黨，但到10月國民黨一下子比9月跳升7個百分點，到25％，把停留在20％的民進黨拋在後面。

林濁水認為，好感與反感容易在短期波動，認同則是更深沉穩定，認同度逆轉比好感度逆轉更嚴重，「民進黨後續發展將不堪設想」。

林濁水以2000年以來4次總統大選為例，都是政黨傾向優勢的黨贏得勝選，看到10月民意政黨認同突然逆轉，再回顧過去10幾年歷史軌跡，「民進黨員豈能不震驚！」

(中國時報)

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