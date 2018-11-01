馬執政8年繳白卷 接班現斷層

前總統馬英九。（本報系資料照）

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中國時報
／台北報導

國民黨掀起「韓流」，此時黨內有人伺機喊出世代交替，希望黨內天王退位，讓青壯派出頭天。相對民進黨從北到南幾乎，都是學運世代接棒，國民黨百里侯選將卻是4年級生為主力，歷經馬政府8年執政，沒培養新一代接班梯隊，黨內喊世代交替，才發現和前總統陳水扁立院同梯的韓國瑜，還只能稱得上中生代，人才斷層嚴重可見一斑。

所謂「中興以人才為本」，但國民黨在馬英九執政8年期間，毫無培養人才計畫。放眼當今政壇，藍營戰將大概只有立院黨團總召江啟臣，是馬政府時期拔擢的，其他幾乎都是李連時代就已嶄露頭角；更因行政、立法系統人才幾乎沒交流，造成專業立委只能死守立院，曾經出現台北市立委全部都逾60歲的「盛況」。

經過8年「荒蕪」，當國民黨在2016年慘敗後，期待年底縣市長能扭轉頹勢，為2020重現藍天打下勝利的基礎。但排除過去的舊領導班子，檯面上這些所謂「青壯派」，卻因過去未受重用，即便坐上百里侯大位，都只能稱得上是新手。

以捲起狂潮的韓國瑜為例，第五屆立委初選失利後，幾乎就淡出政壇，若不是前雲林縣長張榮味慧眼識英雄，推薦這位曾任三屆立委的韓國瑜去「屈就」台北市農產運銷公司總經理，大概也難有重返政壇機會，更別說成為當紅炸子雞。

但這位「領頭羊」，在政壇也就是9年立委資歷。也就是說，包括韓國瑜、盧秀燕等明星級中生代，都只是首度問鼎大位，即便順利當選，都須面對繁重市政及連任的壓力，如何能無縫接軌，扛起百年老店重擔？考驗兩代政治人物的政治智慧。

(中國時報)

藍好感度大勝綠 認同度也翻轉 國民黨別被榮景迷惑 勿驕傲自滿

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