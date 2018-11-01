國民黨別被榮景迷惑 勿驕傲自滿

2018年11月01日 04:11 中國時報 王正寧

國民黨高雄市長候選人韓國瑜人氣高漲，讓支持者對攻下綠營「聖地」具高度期待。黨內年輕一輩喊出世代交替可理解，目的是讓青壯派出頭天，作為選戰最後催票手段。的確，不少民眾不喜傳統國民黨人，韓、侯出線，代表了非傳統國民黨形象參選者「沒包袱」的優勢。

民進黨上台兩年，這場「期中選舉」恐不樂觀，主因蔡總統推動太多「過激」政策，年改導致軍公教數十萬人權益喪失，勞基法修得讓勞工怨聲載道，以「東廠」追殺國民黨產，內政到處點火，惹得民怨沸騰；同時，外交2年斷5國，兩岸關係冰封，太多「仇中」政策，也引民意反彈。但民進黨似完全無視外壓，不管民調多失落，卻固執己見，這就讓民眾開始翻轉思考。

從韓國瑜、侯友宜、盧秀燕等國民黨市長參選人近期民調可見，或不僅是「韓流」效應，而是如同美麗島電子報民調所言，是民眾對國民兩黨看好度與認同度的翻轉。如果民進黨大老林濁水所言正確，那麼民進黨是該擔心了，因這代表民進黨成立至今，人民支持度結構性的轉變。

但國民黨不能因表面榮景，就樂觀認為民眾開始支持。短期、表面的榮景，也決不代表不到3周的選前，不會全面翻盤。

就過去經驗看，民進黨選前更能打組織戰，更能團結上下一心對付敵人，更能利用選戰攻克山頭。不敢說會不會用「奧步」，但從過去經驗看，民進黨招術絕對比國民黨靈活。

韓國瑜鳳山一役，確為國民黨打下幾年罕見的漂亮戰役。之所以漂亮，因鳳山一役很可能成為翻轉國民兩黨傳統票倉、打破南北版圖的一役，也為國民黨未來可能勝選打下基礎。但國民黨不能驕傲自滿，因這是韓國瑜的戰事，不是國民黨的，韓一旦勝選，也非國民黨之功，而是韓與國民黨保持了距離。

國民黨如能虛心了解並接受，才有前景可言。

(中國時報)