韓國瑜談韓流 水能載舟亦能覆舟

2018年11月01日 04:11 中國時報 周毓翔 、 朱真楷 ／台北報導 ／台北報導

國民黨高雄市長候選人韓國瑜人氣旺，掀起全台瘋「韓流」，不過韓本人對這現象卻嚴肅看待。他昨天參加第二場在台北舉行的北漂青年餐敘時表示，水能載舟亦能覆舟，他會警慎戒懼，如果他當選了卻做不好，洪流一來他也會翻掉，因此他「沒有任何喜悅，說實在滿沉重的」。

高雄市長選情翻轉，連國際媒體都矚目。韓國瑜說，高雄市長選舉會吸睛到如此地步，不僅是因有一單純靠政見與一瓶礦泉水的候選人，對上資源豐沛、長期執政的民進黨，「可能是這場神奇選戰，勾勒出台灣人對民主的願景。」

韓國瑜說，他看到了支持者的鼓勵，也謹記在心，但色即是空，空即是色，應注意為何這麼多民眾站出來，對他而言他沒有喜悅，反而是感到沉重。

韓國瑜日前接受「無色覺醒」專訪提到，當選後將不准意識形態抗議上街，抗議環保跟教育等可以，高雄不要搞意識形態。民進黨立委管碧玲昨擷取「不准意識形態抗議」片段，在臉書PO文說韓國瑜當選高雄市長就會搞戒嚴。

對此，韓國瑜說，作為市長再怎樣也不可能超越憲法，人民當然有集會結社自由，不可能禁止，他想說的是，如有人要發動意識形態抗議，他會採取道德勸說，拜託不要再讓高雄人搞意識形態對立。

韓國瑜說，在高雄搞意識形態抗議，最高行政機關也就是高雄市府而已，要抗議意識形態應去台北，高雄又沒決定權，政治應讓台北搞，高雄要全力拚經濟。

韓國瑜表示，他要打造高雄成為美國的紐約、中國大陸的上海，高雄人過去20多年被意識形態壓得喘不過氣，很多人對現狀有無力感，高雄人現在覺醒了，就像孫悟空被壓在五指山下數百年，一個咒語讓高雄人覺醒，存摺沒錢、日子過的苦，還要再搞政治嗎？他一旦上任高雄市長的話，就是全力拚經濟、拚生活。

(中國時報)