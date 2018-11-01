漁民怒嗆 政府是在怕什麼

2018年11月01日 04:11 中國時報 游昇俯 、 潘建志 、 李忠一 ／台北報導 ／台北報導

漁民自救會11月6日將到台北遊行抗議政府的漁業政策，預計有來自全台各地2800名漁民參與。左圖為抗議人士手舉「諂日媚日、漁民遭殃」橫幅，呼籲政府在沖之鳥礁附近公海護漁（中新社資料照片）。

蘇澳、琉球、東港等地漁民將於11月6日北上農委會抗爭，預計動員2800多位漁民，70餘輛遊覽車，創漁業史上最大集結規模。琉球區漁會總幹事蔡寶興怒批，政府護漁不力，漁場變小，漁獲只能銷往日本市場，價格掐在日本手裡，「三個漁販就能決定漁民的生死」，漁民只能任人宰割。

漁場變小 只能任人宰割

下周二北上陳抗的漁民中，以屏東縣東港、琉球漁民最多，漁民最在意的漁場縮小問題，日本沖之鳥礁海域2年前發生東聖吉16號遭扣押事件後，我政府軟趴趴又祭出重罰，迄今無漁船敢進入作業，漁民快要活不下去。

蔡寶興指出，馬政府時代，沖之鳥海域只要不進入日本12海浬都能作業，2016年東聖吉16號漁船被日方扣留，政府還出面譴責日本，代漁民墊付罰款，但蔡政府一上台，態度就變軟弱，要漁民出事自己負責，「漁場等於是丟了」，現在政府根本不敢提護漁，只會講空話。

三個漁販 就定漁民生死

過去包括八重山、太平島海域都能進入捕魚，現在政府連提都不提，只要漁民不要與他國衝突。蔡寶興說，漁場變小、漁獲變少，蔡政府又不願跟大陸交流，漁獲只能銷往日本市場，「三個漁販就能決定漁民的生死」，漁民只能任人宰割。

他並指出，漁船出海總要因地制宜有些權宜做法，但如果是船身船名、編號不清楚，一次開罰就是60萬元起跳，令人無法承受，其實漁船出海，政府監控都知道這條船叫什麼名字，諸如此類不合理的規定太多了，漁民才不得不抗爭。

蔡寶興表示，選在下周北上，是因為漁民長期在海上，直到10月底東港、小琉球開始迎王祭，漁船才陸續回來，不是為了11月24日選舉才抗爭。他說，過去漁民有問題會找漁會跟政府反映，是政府一直不理會，漁民才組織自救會，若真有誠意解決問題，就一條一條、白紙黑字寫下來。

自動自發 卻被模糊焦點

對於此次抗爭被漁業署指為政治操作，漁民促進自救會總幹事王新展說，漁業署這是在模糊焦點，若真是政治操作，就講出是誰在操作、什麼政黨在操作，「我又沒要選舉」，署長愈這樣講、漁民愈憤慨，他質問，「政府是在怕什麼？」

王新展表示，他從祖父開始就是捕魚出身，實在是政府所訂的法規讓漁民無法生存，漁民才會找他幫忙發起抗爭，這次近3000名漁民自動自發參與，沒想到漁業署的回應竟是這種官僚作風，比共產黨還不如。

此次自救會共提出4項訴求及9項提議案，訴求包括守護主權和漁民海上作業權益、修改不合理法規、反對執法過當、抗議罰金過高；提議案內容則包括太平島及沖之鳥礁周邊海域派艇護漁、遠洋漁業條例罰則太重、漁業勞動不宜適用勞動基準法等。

(中國時報)