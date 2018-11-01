台日海洋會議 有對話沒共識

2018年11月01日 04:11 中國時報 陳建瑜 、 游昇俯 、 陳鴻偉 ／台北報導 ／台北報導

對於漁民要求政府在太平島周邊海域及沖之鳥礁周邊海域派艇護漁，漁業署昨表示，台日雙方有對話機制，在未建立作業共識前，海巡署亦每年於中西太平洋有三航次的公海巡護作業，保護我國漁船。

蔡政府在2016年上台後，為處理沖之鳥議題，與日本達成每年召開「台日海洋事務合作對話會議」，連續2屆台日都在會議上陳述各自對沖之鳥的立場。

我方提及主張《聯合國大陸礁層界線委員會》（CLCS）對「沖之鳥」法律定位未定前，台灣漁民有權前往附近海域作業，日方則主張擁有200海里專屬經濟區海域，雙方無法達成共識，今年則預計年底前召開。

海巡署昨表示，每年均有固定及臨時出勤的大小巡護工作，無論是太平島周遭、沖之鳥周邊，均會執行巡護勤務，絕不會置之不理，更不會阻礙或要求漁民，不要前往特定的作業區捕魚。

遠洋漁業三法自去年實施以來，對漁民違規捕撈屢祭出高額罰鍰，迄今共開罰1億2458萬元，引起漁民反彈。農委會漁業署長黃鴻燕昨回應漁民訴求表示，能放寬的會放寬，但涉及遠洋漁業條例修法，便無法同意，對於漁民將北上，他感到「心情很沉痛」，漁業三法修法改革不分政黨，不應在選前「政治性操作」。

黃鴻燕指出，歐盟2015年給台灣黃牌警告，當時是馬英九執政，遠洋漁業三法的立法歷經國民黨與民進黨執政，這是所有政黨共同的責任，「不允許選舉前作政治操作！」

他直說，此次抗爭發起者來自報關行，竟稱要代表漁業界，漁業龍頭反而沒一個出面，如此政治操作，會讓台灣漁業幾百億、幾千億產值跟著垮掉。

(中國時報)