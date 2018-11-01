唐鳳的話 蔡政府聽得進去嗎

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中國時報
／台北報導

政務委員唐鳳主張，政府處理假訊息時，須注意「言論自由的紅線不能被踩到」，中山大學政治學研究所教授廖達琪表示，唐鳳是保守的無政府主義者，相關發言符合其風格，並不令人意外，重點是蔡政府是否見容唐鳳主張。

文化大學廣告系主任鈕則勳說，本來就不該立法管制假新聞，而唐鳳的言論能否進一步發酵，就要看國家通訊傳播委員會肯不肯替唐鳳「讚聲」。

廖達琪說，唐鳳本來就是主張媒體自律，政府的干預能少則少，她的風格向來如此，會強調「言論自由的紅線不能被踩到」並不意外，但這樣的說法與蔡政府是否有出入或不合，要由蔡政府自己判斷，內閣請來一位另類的政委，究竟容忍度如何？但她相信唐鳳會堅持表述自己的理念。

至於唐鳳認為新聞工作者只要手中有一定的證據，屬於合理懷疑範圍，政府就不能認定相關揣測是「假新聞」，廖達琪說，美國第三任總統傑佛遜曾提及，如果要在報紙與政府中選擇，他寧可要報紙不要政府。這項評述可能跟唐鳳的理念接近，並不悖離社會上的認知，而是合乎尊重個人自由，建立獨立自主、自律的理論思想。

鈕則勳說，唐鳳的想法要看發酵的空間有多大？如果唐鳳透過各種不同場合表達處理假訊息的論述，或者其論述被通傳會（NCC）委員所呼應，未來在考慮是否修法管制假訊息時，這種保障言論自由的聲音就有可能被放大，進而影響政府的決策，重點就要看NCC等相關單位有沒有人出面替唐鳳「讚聲」。

鈕則勳表示，在新聞專業立場來看，現今原有的法規已經足夠，完全不需要因為管制假新聞而立法，因為假新聞沒有辦法定義，這個問題沒有辦法解決，根本不用談後續的立法問題。

(中國時報)

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