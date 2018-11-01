人物側寫－金庸迷 為新聞工作者發聲

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中國時報

在蔡政府不斷拉高層級，不惜以國安高度，嚴辦假消息之際，政務委員唐鳳卻主張言論自由的紅線不能被踩到，在前行政院長林全任內，她就主張處理假消息要靠媒體自律，她對言論自由及新聞自由的認知，超前內閣成員，與她的家世背景十分相關。

唐鳳父親唐光華曾任中國時報副總編輯，母親李雅卿為商業周刊前副總編，都是資深媒體人，尤其唐光華在台灣言論自由還被打壓的年代就從事新聞工作，對於新聞自由及言論自由的重要性格外感同身受，唐鳳設身處地為新聞工作者發言，應是來自其家世背景，才能身在蔡政府，卻說出新聞界的共同心聲。

唐鳳被形容為數位天才，對多數不諳數位領域的人而言，存有距離感。但唐鳳透露，她其實很普通，以剛過世的武俠小說泰斗金庸為例，她與多數人一樣，是道地的「金庸迷」，自己愛看金庸小說，因為超過百歲的外公愛看，全家跟著一起看。

唐鳳回憶，令她印象深刻的，是很小時候喜歡看《倚天屠龍記》，其中提到《第二十四章》太極初傳柔克剛，是張三丰閉關一年研究後的發明，包括太極拳、太極劍的發展，雖然當時有些緊急事故發生，但張三丰關心的還是他的研究。張三丰用太極劍教張無忌時，張無忌的對手是方東白，方東白認為自己是張無忌的對手，就不要去看張三丰傳授張無忌太極劍，但張三丰卻認為，方東白也是劍術名家，大家一起來切磋。唐鳳說，這個精神就是「開放式創新」，「張三丰老師」在小時候就對她很多實質影響。

(中國時報)

唐鳳的話 蔡政府聽得進去嗎 新聞透視－空喊台日友好 不如拿…

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