新聞透視－空喊台日友好 不如拿出魄力

2018年11月01日 04:11 中國時報 陳建瑜

台灣與日本關係再緊密，仍存在許多分歧，特別是沖之鳥漁權問題。為了漁民生計，蔡政府應該要有決心，拿出魄力，逼日本與我就漁權問題有所解決，才能對漁民交代。

台日關係並非全然日方都是占上風，1972年日本與中國大陸建交後，大陸施壓逼使台日斷航，結果日本航空受創嚴重，損失金額上看百億日圓，經過1年3個多月，日本只好回頭找出彈性作法復航。

馬政府時期，釣魚台爭議風波擴大，當時政府善用中日關係惡化，逼使日本與我談判簽訂《台日漁業協議》，就釣魚台重疊海域範圍及釣魚作業達成協議，並且達到擱置爭議的共識，務實處理問題，至今蔡政府仍然受惠。

蔡政府號稱台日關係更為密切，甚至邱義仁、謝長廷等重量級人物都負責對日窗口，卻仍然無法在沖之鳥的問題上達成共識，即使每年固定召開「台日海洋事務合作對話會議」，但也都流於形式在場上虛應了事，各自闡述立場，毫無對話。

蔡政府之所以不敢得罪日本，是因在區域戰略上，採取「親日遠陸」的做法，盼日本在國際上多協助我，例如日本能助我加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP），然而事實證明，對日本低聲下氣，並未換來相對尊重，慰安婦賠償問題未解、我漁民在沖之鳥礁周邊公海之捕魚權亦受損。

歷史殷鑑不遠，對日交涉不能蹲低姿態，「小國」未必沒有好牌，重點在於魄力與謀略，邱義仁與謝長廷都是民進黨內的「智多星」，能為台日關係做出里程碑的貢獻，就看漁權問題能不能解決。

(中國時報)