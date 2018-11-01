新聞透視－空喊台日友好 不如拿出魄力

友善列印
中國時報

台灣與日本關係再緊密，仍存在許多分歧，特別是沖之鳥漁權問題。為了漁民生計，蔡政府應該要有決心，拿出魄力，逼日本與我就漁權問題有所解決，才能對漁民交代。

台日關係並非全然日方都是占上風，1972年日本與中國大陸建交後，大陸施壓逼使台日斷航，結果日本航空受創嚴重，損失金額上看百億日圓，經過1年3個多月，日本只好回頭找出彈性作法復航。

馬政府時期，釣魚台爭議風波擴大，當時政府善用中日關係惡化，逼使日本與我談判簽訂《台日漁業協議》，就釣魚台重疊海域範圍及釣魚作業達成協議，並且達到擱置爭議的共識，務實處理問題，至今蔡政府仍然受惠。

蔡政府號稱台日關係更為密切，甚至邱義仁、謝長廷等重量級人物都負責對日窗口，卻仍然無法在沖之鳥的問題上達成共識，即使每年固定召開「台日海洋事務合作對話會議」，但也都流於形式在場上虛應了事，各自闡述立場，毫無對話。

蔡政府之所以不敢得罪日本，是因在區域戰略上，採取「親日遠陸」的做法，盼日本在國際上多協助我，例如日本能助我加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP），然而事實證明，對日本低聲下氣，並未換來相對尊重，慰安婦賠償問題未解、我漁民在沖之鳥礁周邊公海之捕魚權亦受損。

歷史殷鑑不遠，對日交涉不能蹲低姿態，「小國」未必沒有好牌，重點在於魄力與謀略，邱義仁與謝長廷都是民進黨內的「智多星」，能為台日關係做出里程碑的貢獻，就看漁權問題能不能解決。

(中國時報)

人物側寫－金庸迷 為新聞工作者…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。