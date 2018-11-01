尤振仲跪哭道歉 董家不怪你

2018年11月01日 04:11 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

「我沒辦法救大家，對不起，這是我心中永遠的痛」，台鐵普悠瑪列車出軌翻覆，造成18人死亡慘劇，司機員尤振仲昨日在罹難者靈位前下跪痛哭，直說「對不起」，痛失8位親人的董家兒女反而安慰他「我們不怪你，請你好好保重，我們一起找出真相」。

尤泣訴沒法救大家 永遠的痛

普悠瑪列車事故罹難者聯合公祭昨天在台東市立殯儀館舉行，尤振仲在兒女攙扶下，與台鐵員工列隊向罹難者致哀，尤突然情緒失控，下跪磕頭，哭喊沒辦法把旅客安全送回家，懇求家屬原諒，一旁的董家兒女見狀立刻上前攙扶，向尤振仲說：「請不要這樣，我們沒有怪你。」

尤振仲泣不成聲地說，「我沒辦法救大家，對不起，這是我心中永遠的痛。」說到傷心處再次下跪，這時多位罹難者家屬也上前安撫，要他好好保重。董家兒女向尤振仲說：「老天爺留下你，就是要我們一起找出真相，因為只有你，才能告訴我們那一天發生什麼事。」

天地同悲！昨天上午台東下起雨，陰霾的天空彷彿罹難者家屬的心情寫照，行政院長賴清德、立法院長蘇嘉全及交通部長吳宏謀都到場致祭。

卑中學生唱詩歌 悼老師同學

「事發到現在，多希望只是夢一場」，台東成功鎮董家一下子走了8名親友，追思會中，董家兄妹合唱平時家人聚會時最愛唱的〈我只在乎你〉，董家的女兒董小羚含著淚水說，多希望這只是一場夢，醒來就會回到原點，可是一切都變了，不完全，也不完美了，她感謝社會各界幫忙，「董家最堅強，很快站起來。」

普悠瑪列車事故中，到韓國交流的卑南國中26位師生也在這班列車上，其中2位老師、3位學生不幸罹難，儀式中由卑中學生獻唱詩歌〈You Raise Me Up（你鼓舞我）〉表達思念。

台東縣長黃健庭憂傷地細數每位罹難的台東鄉親，他說，這幾天，台東人的心裡很不好受，「因為我們都有可能在出事的列車上，是你們為我們承擔了可能的災禍，我們忍不住哀歎，為什麼連火車都不安全？」賴清德則向家屬承諾，政府會痛定思痛進行改革。

(中國時報)