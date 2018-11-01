交部改口 翻車非人禍 問題在制度

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中國時報
／台北報導

普悠瑪重大翻車事故，交通部最初定調是司機超速導致，昨日交通部次長王國材在立院接受質詢時改口，「是整個制度問題，非司機一人問題」；對於外界質疑徵召退休司機員支援雙駕是否可行，王國材說「僅擔任副駕，不會駕駛」。

王國材坦言，失事是整個制度問題，不是司機員一人所致。他表示雖然司機員超速是造成原因之一，然而過程耗費許多時間在排除故障，因此交通部也會針對此狀況加以檢討。

此外，行政院長賴清德表示「可找退休司機員回來支援雙駕」，昨日立委也質疑退休司機員是否仍具駕駛資格？

台鐵指出，近3年在55到59歲自請退休的司機約有80人，昨起徵詢其意願與身體狀況，調查可支援雙駕司機員人數。

蔣萬安說，會自請退休的司機員想必是有其特殊原因，都已經想提早退休了，又怎麼會願意回來支援？而且台鐵另聘退休司機員的經費預算也都沒有編列，賴揆口中就說出這種不可行的計畫，非常誇張。

王國材表示，退休司機員若願支援，也僅任副駕駛職務，不會讓他們駕駛，只能從旁協助司機員注意號誌、排除簡單故障。台鐵副局長何獻霖表示，退休司機員若離開超過半年，須進行7天訓練才可上路。

台鐵局七堵機務段日前則貼出公告，要求司機員延後旅遊等請假規畫，否則恐因人力不足而無法准假。

台鐵產業工會批評，此公告重重打臉台鐵局宣稱的「人力足夠因應雙駕駛」，要求台鐵「有多少人就開多少車」；另勞動部昨又改口表示，今年1到9月對台鐵進行的勞檢中，有3成違反勞基法的案例，最多的就是超時。

台鐵產業工會痛批，「如果不能排出雙駕駛或隨車檢查員，台鐵局就不要用這種壓榨人力的方式來虛應故事。」

台鐵回應說，該公告只是「好意提醒，以利周延排班」，目前已撤下，請同仁共體時艱，一起服務旅客的疏運任務。

台鐵問題一籮筐，逼得交通部提出雙駕駛、張政源任局長，但專家不認同。中華民國運輸學會表示，「蔡英文欠台鐵一個情」，應盡速公司化，票價合理調漲，把前瞻經費用在台鐵改革上；建議體檢小組須「免責式」，讓員工不擔心受罰，否則無法發掘真正問題。

(中國時報)

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