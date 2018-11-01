普悠瑪翻覆》新聞透視－台鐵壓榨員工當改革 充滿政治算計

圖為普悠瑪出軌翻覆(資料照 黃世麒攝)

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中國時報

普悠瑪發生重大事故，政府從最初的卸責，到後來宣布痛定思痛決定改革，然而台鐵推出的「改革」方式，包括雙駕、禁休、嚴懲擅關ATP司機員等，完全是加深司機員工作風險與壓力，顯見交通部根本沒打算徹底檢討，只是虛應故事，充滿政治算計。

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普悠瑪事故發生後，政院僅經11小時調查，便定調為「人為肇事」，宜蘭地檢及交通部「異口同聲」指尤姓司機員超速、關閉ATP，司法單位甚至將司機員曾攜毒被捕案子曝光，企圖營造司機員無法勝任駕駛的印象。

面對社會大眾的質疑，政府才擠牙膏式地推出解決辦法，但說法一變再變，直到司機員通聯紀錄流出、內部員工爆料後，交通部在立委逼問下才願改口稱「非司機個人問題，是制度問題」，連勞動部對台鐵的勞檢結果也是大轉彎，從3件違法增為18件，凸顯政府欲粉飾太平僥倖心態。

尤其台鐵為了重拾民心，針對普悠瑪與太魯閣啟動雙人駕駛，對外宣稱人力足夠承擔雙駕，卻要求員工共體時艱「禁休」，說一套作一套，令人不禁懷疑台鐵所謂的改革措施就是壓榨員工？

事故發生後，經外界審視才發現台鐵列車有多項問題，然而台鐵卻不願就根本解決問題，反而選擇「加強整頓」，嚴懲未依規定關閉ATP的司機員，讓台鐵司機員相當寒心直問：「ATP若沒有問題，誰沒事會想關掉，增加自己的開車風險呢？」

事故發生已10多天，交通部種種作法仍都只是「頭痛醫頭，腳痛醫腳」，台鐵問題錯綜複雜、盤根錯節，政府若只願做暫時性的止血動作，對解決交通部所指「制度問題」並無幫助。

(中國時報)

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