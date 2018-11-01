原民會設文健站 長輩感謝關懷

2018年11月01日 04:11 中國時報 楊漢聲 ／台東報導 ／台東報導

原民會主委夷將．拔路兒為瞭解文化健康站實際運作及長者受照顧狀況，昨日造訪台東縣延平鄉鸞山及桃源文健站，聽取原住民長者分享生命故事，文健站長輩說，「每天來文健站是自己最開心的時候，謝謝政府關心。」另外也針對禁伐補償與金融輔導員政策做說明。

為落實蔡英文總統「因族因地制宜」長照政策，原民會依據長期照顧10年計畫2.0於今年已布建248處文健站，為瞭解各區文健站實際運作情形，原民會至文健站關懷訪視，並傾聽部落長者心聲，讓政府的服務更貼近部落需要。

夷將．拔路兒表示，這2天除了到健康站探視長者外，也特別在鄉公所舉辦說明會，項目包含禁伐補償、金融貸款及國民年金相關問題。禁伐補償部分，從前年開始針對原住民林地採取禁伐而給予補償，補償金也從前年每公頃的2萬元，提升至每公頃3萬元，延平鄉申請禁伐補償有600多筆，金額大概1900萬元，達仁鄉更是超過6000萬，全台東則超過2億的禁伐補償金額。

另外，夷將．拔路兒表示，政府也針對金融貸款今年新推出「信保基金」免擔保品及擔保人，可以給族人使用，最後國民年金已推動第10年，然而，國民年金保險費有10年補繳期，首批屆滿10年的未繳保費將自明年1月31日起陸續屆滿，不得請求補繳，不得計入保險年資，另不得享有基本保障，影響族人權益甚鉅。

夷將．拔路兒呼籲族人要定期繳納保費，以維護自己老年生活保障與權益，如欠保金額過於龐大，將協調使用分期付款方式處理，保障族人相關權益。

(中國時報)