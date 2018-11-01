齊柏林墜機 疑駕駛過勞、服藥肇事

2018年11月01日 04:11 中國時報 王思慧 ／台北報導 ／台北報導

《看見台灣》導演齊柏林去年6月，搭乘直升機在執行空中勘景時墜機殉難。飛安會昨日公布飛航事故調查報告，飛機失事前31.6秒時突然下降，速度達1600呎／分，高度過低，無法爬升而墜毀；駕駛員張志光血液存在抗組織胺、近8小時偏高的飛航時間等都可能是肇事的原因。

事故直升機隸屬凌天航空，編號B-31118去年6月10日在花蓮豐濱鄉大港口長虹橋附近山區墜毀，包括齊柏林、助手陳冠齊、駕駛員張志光在內3人全數喪生。

飛安會執行長官文霖指出，B-31118上升時，最多產生上升動力為1300呎／分，但在墜毀前的31.6秒時，下降速度超過1600呎／分，直升機已無法爬升；該機高度低於500呎以下，終因高度過低，可能改正不及墜毀。

官文霖說，事發當天預計3趟空拍任務，原規畫前兩趟由另名駕駛開直升機，15時再由張志光飛行；但第一批飛行時，齊柏林發簡訊給張志光，取得同意後，第二批改張飛行，第三批提前10時45分出發，也由張志光飛行。

官文霖指出，事故前一天6月9日空拍任務由張志光駕駛，在事故前24小時內他的飛航時間為7小時35分，雖低於民航局法規規定的8小時紅色底線，但張還兼任任務領隊，需協調拍攝地點、油罐車等，工作負擔增加；若沒發生事故，張飛完第三批空拍任務，飛航時數定會超過8小時。

據凌天航空航務手冊規定，飛航駕駛員連續24小時飛航時間不得超過6小時，張志光已超過。

報告也指出，張志光血液存在抗組織胺，藥物濃度高達24ng／mL，正常人血中抗組織胺藥物濃度超過17ng／mL，就會容易產生嗜睡及肌肉虛弱，該藥物殘留屬正常用藥累積所致。不過，是否因抗組織胺影響駕駛員對周遭環境高度判斷，無直接證據。

(中國時報)