歹年冬…GDP下探5季新低

美股大漲，激勵亞股向上走高，台北股市31日開高走高，收盤大漲276.02點，收在9802.13點，成交金額約新台幣1289億元。（顏謙隆攝）

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中國時報
／台北報導
第24屆花旗聯合勸募活動10月31日舉行記者會，中華社會福利聯合勸募協會理事長陳永清（左起）、歌手陳綺貞、花旗（台灣）銀行董事長莫兆鴻、插畫家麥戈Magger一同出席。 (杜宜諳攝)

受美股走高影響，帶動台股跌深反彈，指數大漲276點，收在9802點，一口氣收復9600點、9700點、9800點整數關卡，但在利空未解除下，恐怕萬點也「站不穩」。昨日主計處因國內消費景氣不如預期，下修第3季經濟成長率（GDP）0.06個百分點，概估值來到2.28％，創五季新低，受此下修動作將拖累全年經濟表現，官員預估全年GDP恐降至2.67％。

台股利空危機沒解除

國泰證期投資顧問處經理蔡明翰表示，昨台股是「報復性」大反彈，彈跳力全球最大，但在景氣前景未明朗之際，台股先前的兩大利空，包括外資回流美國、科技類股偏弱等皆尚未解除，投資人要嚴防這波反彈來得又急、又快。

主計總處專門委員陳雅玫則針對主計處下修台灣經濟成長率，認為下修幅度有限，但陸美貿易戰、國際股匯、債波動以及國際原物料價格走勢，將增添未來經濟的不確定因素，將會持續觀察與關注。

陳雅玫進一步表示，景氣外在風險確實偏高，尤其貿易戰不確定風險，確實影響國內的消費信心；主計總處概估第3季民間消費成長1.9％，低於8月預測的2.31％。

陳雅玫表示，民間消費不僅批發零售、餐飲消費不如預期，股票成交值增幅減緩、汽機車新增掛牌數也減少，連帶都有影響。

低迷黃藍燈連亮4個月

台灣經濟研究院昨也同時公布9月製造業景氣燈號，持續亮出代表低迷的黃藍燈，已經是連續第4個月亮出黃藍燈；台經院擔憂，陸美貿易戰等諸多變數已衝擊廠商信心，再這樣下去恐怕會拖累第4季表現。

投資人不僅關心景氣，在經濟混沌不明，也關心荷包、如何理財；分析師認為，政府近來多次公開表示，「股市萬點不是問題」，信心喊話「聽聽就好」，現在只能說股市破底危機解除，但萬點撐不了太久，對「搶短」的投資人來說，建議看到苗頭，趁跌深反彈做獲利了結。

(中國時報)

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