一起愛 花旗聯合勸募開跑

2018年11月01日 04:11 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

花旗聯合勸募活動邁入第24年，邀請知名創作天后陳綺貞擔任愛心大使，並由插畫家麥戈Magger融合往年「一起愛‧愛不同」的理念，設計出可愛的愛心見證禮—「麥萌」，即日起至2019年2月28日止捐款6,000元以上，即可珍藏麥萌娃娃以及杯套。

花旗（台灣）銀行董事長莫兆鴻表示，多年以來，花旗聯合勸募活動一直受到眾多捐款人默默地支持，他們看似平凡的舉動，卻創造許多不平凡的感動。今年募款活動希望將這群無名英雄的故事與大眾分享，進而吸引更多人加入公益捐款的行列，讓暖心故事持續在全台各個角落上演。

為迎接豬年的到來，第24屆花旗聯合勸募活動邀請插畫家麥戈為活動設計愛心見證禮—小豬「麥萌」。插畫家運用巧思設計出擁有不對稱雙耳的麥萌，象徵每個人都有不完美的一面，但還是可以做很多有意義的事情，讓這個世界更美好。

「文青女神」陳綺貞跨刀為本屆活動擔任愛心大使，喜愛攝影、寫作的她不僅協助活動拍攝宣傳照以及廣告影片，並分享自身助人的故事，鼓勵不論多平凡的人都能伸出雙手貢獻自己的一己之力，讓助人的畫面不間斷出現在生命鏡頭裡。

即將在明年1月於小巨蛋舉辦20周年演唱會的陳綺貞，特別抽空出席開跑記者會，希望以實際行動鼓勵民眾關注公益、勇於伸出雙手扶助弱勢朋友。搶先曝光的形象廣告更與知名廣告導演叮咚合作、由金曲獎最佳作曲人陳建騏跨刀配樂，影像環繞陳綺貞帶領眾人用「心」的濾鏡觀賞城市散發愛的可能，捕捉每個感動的助人畫面，散發溫柔堅定的力量。

聯合勸募協會理事長陳永清表示，大家的愛心每年讓全台110萬人受惠，今年向聯合勸募申請的助人服務計畫金額近5億元，也希望大家響應月捐500元，讓投入的愛心不間斷。

(中國時報)