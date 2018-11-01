HER大女子保險計劃 玉山獎雙喜

2018年11月01日 04:11 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

第15屆「國家品牌玉山獎」於前（10月30）日舉行頒獎典禮，新光人壽「HER大女子保險計劃」因深具創新、獨特性，精準滿足女性族群的全方位保障需求，深受消費者及專業評審團青睞，一舉榮獲「最佳人氣品牌獎」與「最佳產品獎」雙項殊榮；新光人壽副總經理吳欣盈、副總經理林漢維代表接受副總統陳建仁頒獎，為屢獲肯定的「HER大女子保險計劃」再添榮耀。

新光人壽長期關注社會發展與民眾需求，於1996年掌握趨勢，推出保險業第1張長照保單後，在保險商品上持續不斷創新突破；2016年敏銳洞察市場變化，領先同業創新研發專屬女性的保險商品「HER大女子保險計劃」，廣受市場好評與肯定，超高人氣同時反映在銷售成績，截至今年10月為止，整體業績量已突破60億大關，亮眼表現為新光人壽奪下本屆國家品牌玉山獎「最佳人氣品牌獎」。

「HER大女子保險計劃」顛覆傳統「婦女險」、「婦嬰險」，範圍涵蓋經濟需求及醫療保障，商品內容由4張女性專屬商品組合而成，包括每年提供生存保險金並具遞增設計的「新光人壽大好利率變動型終身還本保險」。

針對女性特有疾病，提供前、中、後3階段醫療保障的「新光人壽大好特定疾病終身健康保險附約」，與強化女性特有手術「新光人壽大好住院手術醫療終身健康保險附約」，以及獨特女性職業災害保障的「新光人壽大好職業災害保險」，全方位保障女性在經濟與特有疾病的風險缺口，完善設計獲選本屆「最佳產品獎」。

「國家品牌玉山獎」每年甄選出兼具品質、品牌、品味，且具優質競爭力之台灣企業品牌，與新光人壽致力成為最受客戶信賴的壽險領導品牌理念相符，故能從眾多企業中脫穎而出；未來新光人壽也將持續從各個面向，塑造優質企業形象，提供大眾最安心、優質的服務，實踐保險業安定社會的價值。

(中國時報)